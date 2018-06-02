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Sanayide yerli makina desteği sevinci

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:49 | Son Güncelleme

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar: - "Bu destek hem KOBİ’lerimizin finansman teminini kolaylaştıracak hem de yerli üreticimizin yüzünü güldürecek" - Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin: - "Sanayicilerimiz ayağına kadar gelen bu fırsatı geri çevirmeyecektir"

İZMİR (AA) - Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, KOSGEB tarafından başlatılan "Yerli ve Yeni Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği" sayesinde bir taşla iki kuş vurulacağını, firmalara yeni finansman olanağı getiren uygulamanın yerli makine üreticilerinin de yüzünü güldüreceğini bildirdi.

Yorgancılar, AA muhabirine, işletmelere 450 milyon liralık kredi hacmi oluşturan programla firma başına 300 bin liraya kadar faiz desteği sunulduğunu, böylelikle hükümetin reel sektörü desteklemek üzere attığı adımlara bir yenisini eklediğini ifade etti.

Bu destekle "bir taşla 2 kuşun vurulacağını" dile getiren Yorgancılar, "Bu destek hem KOBİ’lerimizin finansman teminini kolaylaştıracak hem de yerli üreticimizin yüzünü güldürecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Milli düşün yerli üret' yaklaşımına benim şahsen 'dünyada her eve bir Türk malı' hayalime hizmet eden bu ve bunun gibi adımların artarak devam etmesini diliyoruz." diye konuştu.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel dengelerde belirsizliğin oluştuğu bir ortamda bu desteğin KOBİ'lere ve piyasaya pozitif katkı sunacağını kaydeden Yorgancılar, "Reel sektöre verilen destek ekonomiye en az inşaat sektörü kadar zincirleme katkı koyar. Bu gerçeği hem EBSO’nun İlk 100 Firma analizinde, hem de İstanbul Sanayi Odası'nın 500 Büyük Firma analizinde çok net gördük." değerlendirmesinde bulundu.

- "İhracatı da artırır"

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de sanayide kullanılan makinelerin çoğunun ithal olduğunu belirterek, "Makine sektörünün güçlenmesi cari açığın azalmasına kadar uzanan bir etki yapacaktır. Türk makine sektörü çok iyi yere geldi. Özellikle mermer, tekstil ve kablo makinelerinde ihracat yapar hale geldik. Bunun zamanla daha da artacağını biliyoruz. Özellikle yerli makine üretenleri destekleyen bu hamle sonrası ihracat da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin ise bu desteğin reel ekonomiye can vereceğini dile getirerek, "Bu destekle zaten iyi seviyede olan yerli makine sektörümüz daha iyi konuma gelecektir. Öte yandan sanayicilerimiz de teçhizatını yenilemek için ayağına kadar gelen bu fırsatı geri çevirmeyecektir." diye konuştu.

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