Gram altında yükseliş! En güncel çeyrek altın fiyatı: 3 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 704 liradan işlem görüyor. İşte 3 Nisan Cuma 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 681 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Güne pozitif başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 6 bin 704 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 580 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 960 liradan satılıyor.

Dün altının onsu yüzde 1,8 azalışla 4 bin 674 dolardan kapandı. "Kutsal Cuma" tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da bugün işlem gerçekleşmeyeceğinden dolayı bugün uluslararası piyasalarda altın ve petrol başta olmak üzere varlıklarda işlem yapılmıyor.
ABD/İsrail-İran Savaşı'na dair taraflardan gelen çelişkili açıklamaların etkileri takip edilirken, gözler bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemde, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'deki iş gücü piyasasının durumuna ilişkin daha kapsamlı bir tablo sunacak. Tarım dışı istihdamın, martta 95 bin artması bekleniyor. Savaşa dair etkilerin yanında yapay zeka kaynaklı iş kayıpları olacağına dair endişeler de devam ediyor.
Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu

Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

