2,2 milyar dolarlık dev ortaklık! Asya'da yenilenebilir enerji hamlesi

Küresel enerji sektöründe dikkat çeken dev bir ortaklık adımı atıldı. TotalEnergies ile Masdar, Asya'daki yenilenebilir enerji yatırımlarını tek çatı altında toplamak için 2,2 milyar dolarlık ortak girişim kurma kararı aldı.

Begüm Özkaynak

Enerji devleri TotalEnergies ve Masdar, Asya'daki yenilenebilir enerji yatırımlarını birleştirmek için kritik bir anlaşmaya imza attı. Taraflar, toplam değeri 2,2 milyar dolar olan ve yüzde 50-50 ortaklığa dayanan yeni bir şirket kuracak.

2030 YILINA KADAR DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Kurulacak yeni platform; halihazırda 3 GW işletmede kapasiteye 6 GW geliştirme aşamasındaki projeye sahip olacak. Bu projelerin büyük bölümünün 2030 yılına kadar devreye alınması hedefleniyor.

ASYA'DA 10 ÜLKEYİ KAPSAYACAK

Ortak girişim, Azerbaycan, Endonezya, Japonya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore ve Özbekistan gibi birçok pazarda faaliyet gösterecek.

Yeni şirket, bu bölgelerde: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, batarya depolama projelerini geliştirme, inşa etme, sahip olma ve işletme konusunda tek yetkili platform olacak.

200 ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEK

Şirketin merkezi Abu Dabi Küresel Pazarı'nda (ADGM) yer alacak ve başlangıçta yaklaşık 200 çalışan istihdam edilecek.

Ortaklık kapsamında batarya depolama projelerine de yer verilmesi, sektördeki önemli bir eğilimi yansıtıyor. Bu adım, kesintili üretim yapan güneş ve rüzgar enerjisinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

ANLAŞMA HENÜZ TAMAMLANMADI

Söz konusu anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici onayların alınması ve kapanış şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Yeni şirketin yönetim kadrosuna ilişkin detayların ise ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dijital platformlara ek maliyet kapıdaDijital platformlara ek maliyet kapıda
Yurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte koruduYurt içi piyasalar yılbaşında yakaladığı pozitif ivmeyi ilk çeyrekte korudu

Anahtar Kelimeler:
Asya yenilenebilir enerji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

Akaryakıta dev zam geliyor! Tarih kesinleşti

