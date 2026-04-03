2,2 milyar dolarlık dev ortaklık! Asya'da yenilenebilir enerji hamlesi

Enerji devleri TotalEnergies ve Masdar, Asya'daki yenilenebilir enerji yatırımlarını birleştirmek için kritik bir anlaşmaya imza attı. Taraflar, toplam değeri 2,2 milyar dolar olan ve yüzde 50-50 ortaklığa dayanan yeni bir şirket kuracak.

2030 YILINA KADAR DEVREYE ALINMASI BEKLENİYOR

Kurulacak yeni platform; halihazırda 3 GW işletmede kapasiteye 6 GW geliştirme aşamasındaki projeye sahip olacak. Bu projelerin büyük bölümünün 2030 yılına kadar devreye alınması hedefleniyor.

ASYA'DA 10 ÜLKEYİ KAPSAYACAK

Ortak girişim, Azerbaycan, Endonezya, Japonya, Kazakistan, Malezya, Filipinler, Singapur, Güney Kore ve Özbekistan gibi birçok pazarda faaliyet gösterecek.

Yeni şirket, bu bölgelerde: Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, batarya depolama projelerini geliştirme, inşa etme, sahip olma ve işletme konusunda tek yetkili platform olacak.

200 ÇALIŞAN İSTİHDAM EDİLECEK

Şirketin merkezi Abu Dabi Küresel Pazarı'nda (ADGM) yer alacak ve başlangıçta yaklaşık 200 çalışan istihdam edilecek.

Ortaklık kapsamında batarya depolama projelerine de yer verilmesi, sektördeki önemli bir eğilimi yansıtıyor. Bu adım, kesintili üretim yapan güneş ve rüzgar enerjisinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak.

ANLAŞMA HENÜZ TAMAMLANMADI

Söz konusu anlaşmanın tamamlanması için düzenleyici onayların alınması ve kapanış şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Yeni şirketin yönetim kadrosuna ilişkin detayların ise ilerleyen dönemde açıklanması bekleniyor.