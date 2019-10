"Söz konusu vatansa ekonomi dahil her şey ikinci planda kalır"

ŞANLIURFA (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, "Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Şu an oluşan moral sürecinin önümüzdeki süreçte, ekonomimize olumlu işaretlerini mutlaka göreceğiz." dedi.

İSO'nun, geleneksel Anadolu illeri ziyaretleri kapsamında İstanbullu sanayiciler, bölge iş insanları ile tanışmak, Türkiye ekonomisinin geleceği için yapılacakları iş birliklerini istişare etmek ve Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak üzere Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Bölge ziyareti kapsamında AA muhabirine bilgi veren Bahçıvan, Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelinen noktanın hayırlı olması temennisinde bulunan Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatan ve ülke güvenliği olduğu zaman, ekonomi de dahil her şey ikinci planda kalır. Bu konuda hükümetimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu Türk özel sektörü olarak ilan ettik. Her daim ne olursa olsun, huzur, barış, istikrar, sürdürülebilirlik her ekonomi için son derece önemli.