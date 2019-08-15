S&P Global Platts : ABD'de petrol sondaj kule sayısı 14 adet azaldı

İstanbul, 15 Ağustos (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 14 Ağustos itibarıyla 14 adet düşüşle 801 adete geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı da 1 adet düşüşle 206 adete geriledi ve ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 15 adet düşüşle 1,007 adete indi.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre toplam sayısı 145 adet azalan petrol ve doğal gaz kulelerinin 973 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 31 adedi ise açık sularda yer aldı.

En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 7 adet düşüşle 430'a, Anadarko'da 8 adet düşüşle 91'e geriledi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aylık raporunda, 2020 yılında petrol arzının talebi aşacağı belirtildi. Raporda, “2020 yılına baktığımızda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olmayan üreticilerin, büyük bir jeopolitik gelişme olmadığı takdirde, artan talebi karşılayacak şekilde üretim arttırdıklarını ve OPEC üyesi ülkelerin günlük 3.2 milyon varillik bir kapasiteyi kullanmadıklarını görüyoruz” denildi.

Küresel petrol talebinin 2020 yılında günlük 1.4 milyon varile ulaşacağını, buna karşılık üretimin günlük 2.4 milyon varil artacağını öngören IEA, petrol arzında görülen artışın sebebi olarak ABD’nin killi şist petrolü üretimindeki artışı gösterdi.

Diğer yandan, dünya petrol talebi öngörüsü, küresel ekonomik yavaşlama endişeleri etkisiyle üst üste ikinci ayda da aşağı çekildi.

