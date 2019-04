Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesine gençlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini anlatan Altan Elmas, “Projemiz, üniversiteler tarafından incelemeye alınıyor, ziyaretler yapılıyor, profesyonel kişiler tarafından soruları yanıtlanıyor ve öğrencilerin bitirme tezlerine, ödevlerine konu oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Asıl başarının bu olduğunu düşünüyoruz. Sur Yapı her zaman çağa uygun, çevreye duyarlı yapım ve yönetim süreçleri ile geleceğin akıllı şehircilik uygulamalarına örnek teşkil eden, akademik camianın çalışmalarına konu edilenprojeleriyle önemli bir referans noktası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

“Geçtiğimiz günlerde Valencia’dan gelen bir heyetin de ‘Akıllı Kent’ kategorisinde inceleyerek tam not verdiği Sur Yapı Antalya Projesi, Avrupa Birliği’nin 2020 programında ‘Akıllı Kent’ olmak için 17 projenin içinden yarışarak ilk 3 projeden birisi seçildi” diyen Altan Elmas, “MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi’yle AB’den 5 milyon Euro hibe desteği alındı. Sağlanan bu hibeyle, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar, açık alanda ücretsiz wi-fi hizmeti gibi 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması gerçekleştirilerek örnek bir akıllı kent inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

Sur Yapı Antalya Projesi, Management Plus tarafından her yıl organize edilen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde de ‘En iyi Dönüşüm Projesi’ seçildi.

