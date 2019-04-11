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Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

FİNANS HABERLERİ  | 11.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

SUR Yapı, bu yıl 5’inci kez düzenlenen ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’nde yapılan açık halk oylamasında ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ kategorisinde 1’inci seçildi.

Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA) - SUR Yapı, bu yıl 5’inci kez düzenlenen ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’nde yapılan açık halk oylamasında ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ kategorisinde 1’inci seçildi.

MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Gençlik Otobüsü’ projesi kapsamında ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’ düzenlendi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen törende, gençler yüzde 50 oyla ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ olarak Sur Yapı’yı seçti. Geliştirdikleri projelerle insanları sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Bizim başarımız sadece konut üretmek ve satmak değil; asıl başarı geleceğe yön verecek gençlerimize örnek olmaktır” dedi.

“GELECEĞE YÖN VERECEK GENÇLERİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesine gençlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini anlatan Altan Elmas, “Projemiz, üniversiteler tarafından incelemeye alınıyor, ziyaretler yapılıyor, profesyonel kişiler tarafından soruları yanıtlanıyor ve öğrencilerin bitirme tezlerine, ödevlerine konu oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Asıl başarının bu olduğunu düşünüyoruz. Sur Yapı her zaman çağa uygun, çevreye duyarlı yapım ve yönetim süreçleri ile geleceğin akıllı şehircilik uygulamalarına örnek teşkil eden, akademik camianın çalışmalarına konu edilenprojeleriyle önemli bir referans noktası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLGİ ODAĞI OLDU

Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi de pek çok açıdan olduğu gibi eğitim alanında da ses getirdiğini söyleyen Elmas, projeyle ilgili şu detayları paylaştı:

“Sur Yapı Antalya Projesi’ne üniversiteler yoğun ilgi gösteriyor. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi’ne teknik gezi düzenliyor. Birçok üniversitenin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, onlarca öğretim görevlisi eşliğinde proje ziyaret edildi. İnşa edilen modern şehir akademik camiada birçok tez için şimdiden konu oldu. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, homeoffice’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.”

AKILLI KENT PROJELERİ ARASINDA İLK ÜÇE GİRDİ

“Geçtiğimiz günlerde Valencia’dan gelen bir heyetin de ‘Akıllı Kent’ kategorisinde inceleyerek tam not verdiği Sur Yapı Antalya Projesi, Avrupa Birliği’nin 2020 programında ‘Akıllı Kent’ olmak için 17 projenin içinden yarışarak ilk 3 projeden birisi seçildi” diyen Altan Elmas, “MatchUP Akıllı Kent Kepez Santral Projesi’yle AB’den 5 milyon Euro hibe desteği alındı. Sağlanan bu hibeyle, akıllı aydınlatmalar, elektrik enerji depolama ve üretim alanları, akıllı yönetim uygulamaları, akıllı sayaçlar, açık alanda ücretsiz wi-fi hizmeti gibi 42 farklı Akıllı Kent Uygulaması gerçekleştirilerek örnek bir akıllı kent inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

GREEN GOOD DESIGN ÖDÜLÜ KAZANDI

Elmas, Sur Yapı Antalya Projesi’nin tasarım yarışması olan Green GOOD DESIGN kapsamında da ödül kazandığını belirterek, “Avrupa Mimarlık Sanat Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi ile Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi tarafından 2009 yılından bu yana verilen Green GOOD DESIGN; ürün tasarımı, ulaşım, mimarlık, kentsel planlama gibi farklı disiplinlerden projeleri uluslararası düzeyde ödüllendiriyor. Bu kapsamda ‘‘NEW KEPEZ GREEN HUB’’ (YENİ KEPEZ YEŞİL MERKEZ) teması ile 2018 Green GOOD DESIGN ödülünü almaya hak kazandı” dedi.

Sur Yapı Antalya Projesi, Management Plus tarafından her yıl organize edilen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde de ‘En iyi Dönüşüm Projesi’ seçildi.

(FOTOĞRAFLI)

Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi olduSur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi olduSur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

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