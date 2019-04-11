Sur Yapı, ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL, (DHA) - SUR Yapı, bu yıl 5’inci kez düzenlenen ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’nde yapılan açık halk oylamasında ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ kategorisinde 1’inci seçildi. MCD Gençlik Kulübü, MCD Gençlik Ajansı ve Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından hayata geçirilen ‘Gençlik Otobüsü’ projesi kapsamında ‘Türkiye Gençlik Ödülleri’ düzenlendi. Bu yıl 5’incisi düzenlenen törende, gençler yüzde 50 oyla ‘En İyi Yapı İnşaat Firması’ olarak Sur Yapı’yı seçti. Geliştirdikleri projelerle insanları sadece konut sahibi yapmakla kalmadıklarını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Bizim başarımız sadece konut üretmek ve satmak değil; asıl başarı geleceğe yön verecek gençlerimize örnek olmaktır” dedi. “GELECEĞE YÖN VERECEK GENÇLERİMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ” Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesine gençlerin yoğun bir ilgi gösterdiğini anlatan Altan Elmas, “Projemiz, üniversiteler tarafından incelemeye alınıyor, ziyaretler yapılıyor, profesyonel kişiler tarafından soruları yanıtlanıyor ve öğrencilerin bitirme tezlerine, ödevlerine konu oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. Asıl başarının bu olduğunu düşünüyoruz. Sur Yapı her zaman çağa uygun, çevreye duyarlı yapım ve yönetim süreçleri ile geleceğin akıllı şehircilik uygulamalarına örnek teşkil eden, akademik camianın çalışmalarına konu edilenprojeleriyle önemli bir referans noktası olmaya devam edecektir” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLGİ ODAĞI OLDU Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar lira yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi de pek çok açıdan olduğu gibi eğitim alanında da ses getirdiğini söyleyen Elmas, projeyle ilgili şu detayları paylaştı: “Sur Yapı Antalya Projesi’ne üniversiteler yoğun ilgi gösteriyor. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi’ne teknik gezi düzenliyor. Birçok üniversitenin İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, onlarca öğretim görevlisi eşliğinde proje ziyaret edildi. İnşa edilen modern şehir akademik camiada birçok tez için şimdiden konu oldu. Türkiye’nin incisi Antalya’ya yeni bir yaşam alanı sunan Sur Yapı, 1 milyon 300 bin metrekare alanıyla yeşil ve mavinin iç içe olduğu Antalya’nın özüne uygun bir dönüşüm gerçekleştiriyor. 19 bin bağımsız bölümden oluşan konutlar, ofisler, homeoffice’ler, dükkanlar, çarşılar, okullar, camiler, sosyal alanlar, müzeler ve büyük kent parkıyla beraber Türkiye’nin markası olan Antalya’ya yeni bir Antalya armağan ediliyor.”