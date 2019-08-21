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Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü.

Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Gürkan YILMAZ/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde üretilen, tadı ve aromasıyla ün yapan Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz ay hasadı yapılan 25 bin ton sarımsağın kilosu, 8 ile 25 lira arasında satışa sunuldu. Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, "Üreticilerimiz bu yılki fiyatlardan memnun" dedi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, geçtiğimiz ay tarladan toplandı. İlçede 25 bin dekar alanda, yılda ortalama 25 bin ton üretilen sarımsak, bu yıl 8 ile 25 lira arasında satışa sunuldu. Yüzyıllardan beri hem sofraların vazgeçilmez lezzeti hem de çeşitli hastalıkların şifası olarak tüketilen sarımsak, bu yıl üreticilerin de yüzünü güldürdü.
'ENDİŞEM SARIMSAK İTHAL EDİLİR Mİ?'
Üreticilerin bu yılki sarımsak fiyatlarından memnun olduğunu belirten Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, "Sarımsak fiyatları gayet güzel. Üreticimiz gayet memnun. Sarımsak daha önce düşük fiyatlardan başlayıp yükseliyordu. Bu yıl fiyatlar direkt yüksek başladı. Haftadan haftaya da artış gösteriyor. Rekolteyle ilgili rakam vermek için şu an erken; ama geçen yılla aynı sarımsak dikildi. Ancak, bu yıl iki defa doluya maruz kaldı sarımsaklarımız. Benim endişem, fiyatlar böyle sürekli yükseldikçe acaba dışarıdan sarımsak ithal edilir mi? Böyle bir durumda üreticimiz daha çok mağdur olacaktır" dedi.
'ÜRETİCİ FİYATLARDAN MENNUN'
Sarımsak tüccarı Fahrettin Tomar ise, Taşköprü sarımsağı fiyatlarının 8 ile 25 TL arasında değiştiğini belirterek, "Hava şartlarından dolayı rekoltede ciddi anlamda düşüşler olmuş, sarımsak fiyatları bu yüzden biraz yüksek. Ama rekolte düşük olmasına rağmen çiftçi yine aynı parayı almaktadır. Her sene 1-1,5 ton aldığı üründen bu sene 500-600 kilogram ürün almıştır. Üretici fiyatlardan memnun" diye konuştu.
'DOLU ETKİLEDİ'
Sarımsak üreticisi Bayram Ali Uğurlu da, "Fiyatlar geçen seneye göre iyi. Üretimimiz az olsa da fiyatların yüksek olması zararımızı karşılıyor, her sene bu fiyatların devamlılığı olması çok güzel bir şey. Bazı seneler hiç para etmeden ırmağa döktüğümüz de oluyor. Bazı senelerde bu şekilde para ediyor. Benim isteğim her sene para etsin, emeğimiz boşa gitmesin" diye konuştu.
Üreticilerden İsmet Garpaslan da, bu sene sarımsağı dolu vurduğunu ve mahsullerinin yüzde 50-70 arasında azaldığını ifade ederek, satış fiyatlarının normal olduğunu ve memnun olduklarını söyledi.

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Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdüTaşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdüTaşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

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