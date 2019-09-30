FİNANS

"Tekelleşme konusunda çok hassasız"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 18:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak: - "Her şey dahil sisteminin ve zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığının farkındayız" - "Burada, zincir marketlere çeşitli kurallar ve şartlar getirmeyi planlıyoruz. Özellikle tekelleşme konusunda çok hassasız"

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, her şey dahil sisteminin ve zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığını, tekelleşme konusunda çok hassas olduklarını bildirdi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (AESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, programları dolayısıyla Antalya'ya gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, AESOB'u ziyaretinde birlik başkanı Adlıhan Dere tarafından karşılandı.

Uçarmak, ziyarette yaptığı konuşmada, bakanlık olarak esnafları oldukça önemsediklerini belirtti.

Esnafları, toplumun ve ekonominin temeli olarak değerlendirdiklerini ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uçarmak, şunları kaydetti:

"Her şey dahil sisteminin ve zincir marketlerin haksız rekabete yol açtığının farkındayız. Esnaflarımızdan bu yönde çok şikayet alıyoruz. 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yeni düzenlemeler yolda. Burada, zincir marketlere çeşitli kurallar ve şartlar getirmeyi planlıyoruz. Özellikle tekelleşme konusunda çok hassasız. Bir alanda tekelleşme meydana geliyorsa orada bir sorun var demektir. Bundan hem vatandaşımız hem de esnafımız olumsuz yönde etkilenir. Online alışveriş ve e-ticaret alanında da yeni düzenlemeler yapılması planlanıyor. E-ticaret alanında yapılacak düzenlemelerle hem bu alanda faaliyet göstermek isteyenlere kolaylıklar tanınacak hem de dijital çağa ayak uydurmaya çalışan esnafımızın mağduriyetleri giderilecek."

Uçarmak, özellikle turizm ve ticaret alanında Antalya'nın ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğini aktararak, "Dolayısıyla burada adaletli bir gelir dağılımı ve herkesin hak ettiği kazancı alabilmesi çok önemli. İnşallah gerçekleştirdiğimiz istişarelerle, ortak paydada buluşup, kimseyi mağdur etmeden, ülkemizin, milletimizin ve esnafımızın kazanması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Esnaflar zincir marketlerle rekabet etmeye çalışıyor"

AESOB Başkanı Dere de esnaf ve sanatkarların yaşaması ve ayakta kalması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Her şey dahil sisteminin ve zincir marketlerin hem esnafı olumsuz yönde etkilediğini hem de mahalle kültürünü yok ettiğini savunan Dere, "Bugün, sokak aralarına kadar giren ve her köşe başına açılan zincir marketler nedeniyle birçok esnafımız mağdur oluyor ve haksız rekabet koşullarında ayakta kalmaya çalışıyor. Bir kişiye ait, on binlerce şubesi olan zincir marketler karşısında esnaf ve sanatkarlarımız tek başına rekabet etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dere, ziyaretin sonunda Uçarmak'a plaket takdim etti.

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AESOB antalya Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak

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