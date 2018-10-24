THBB / Işık: İnşaatta yıllık yüzde 2.4 azalma ciddi yavaşlama göstergesi

İstanbul, 24 Ekim (DHA) - Hazır Beton Faaliyet Endeksi’nin Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azalmasını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, “Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 azalması, geride bıraktığımız Eylül ayında, geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasında ciddi şekilde yavaşlamanın gerçekleştiğini gösteriyor” dedi.

THBB, “Hazır Beton Endeksi” 2018 Eylül Ayı Raporu’na göre endeks eylül ayında bütün ayların en düşük performansını sergiledi ve durgunlukta beşinci aya girildi. Eylül ayı rakamları ile üçüncü çeyreğin geneli incelendiğinde, geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetlerinin üçüncü çeyrekte önemli ölçüde daraldığı görüldü.

Hazır Beton Güven Endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 düşerken firmaların yüzde 6.0’sı tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını bekliyor.

İnşaat sektöründe önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri gösteren Hazır Beton Beklenti Endeksi Eylül’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.4 azaldı.

Hazır Beton Endeksi Eylül Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, son üç yılın Hazır Beton Faaliyet Endeksi üçüncü çeyrekler bazında incelendiğinde, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde inşaat faaliyetinde ciddi bir düşüş görüldüğünü söyledi.

Dört endeks değerinin de, önceki yılın aynı dönemine göre düşüş sergilediğini belirten Yavuz Işık, “Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 azalması, geride bıraktığımız eylül ayında geçen yıla kıyasla inşaat faaliyetleri noktasında ciddi şekilde yavaşlamanın gerçekleştiğini göstermektedir. Beklenti Endeksi’ndeki yüzde 2.4’lük azalma, beklentinin geçen yıla göre önemli oranda zayıfladığını ortaya koymaktadır. Güven Endeksi de diğer endekslere paralel olarak daralmıştır.” dedi. (Fotoğraflı)

