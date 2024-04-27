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  4. 1 Mayıs'ta başlıyor! Bakan Şimşek açıklık getirdi: KDV artışı yok! Lokanta ve kafeler için yeni düzenleme...

1 Mayıs'ta başlıyor! Bakan Şimşek açıklık getirdi: KDV artışı yok! Lokanta ve kafeler için yeni düzenleme...

27.04.2024 12:16
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KDV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Gıdadaki KDV istismarını önleyecek düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı 'KDV artışı' haberleri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Düzenleme ile KDV oranlarında herhangi bir artış olmadığının altını çizen Bakan Şimşek, "İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

1 Mayıs'ta başlıyor! Bakan Şimşek açıklık getirdi: KDV artışı yok! Lokanta ve kafeler için yeni düzenleme...

Yeme-içme sektöründe KDV istismarının önüne geçmek için harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, KDV düzenlemesi kararı aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte bun böyle lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak. Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV artışı yapılmadığının altını çizerken, söz konusu düzenlemeyle birlikte yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlandığını belirtti.

KDV DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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YÜZDE 10 VE 20 ÜZERİNDEN HESAPLANACAK...

Düzenlemeye göre hizmet sunan lokanta, kafe ve pastane gibi işletmeler kendilerinin hazırlayıp sundukları yiyecek ve içecekler ile dışarıdan temin edilerek buralarda sattıkları ürünler için KDV'yi yüzde 10 (alkollü içeceklerde yüzde 20) şeklinde hesaplayacak.

Bu işletmelerin telefonla veya internet üzerinden sipariş suretiyle adrese gönderme, gel-al gibi yöntemlerle yaptıkları tüm satışları da aynı kapsamda olacak.

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Öte yandan, yiyecek ve içecek hizmetlerine yönelik işyeri ruhsatı bulunmadığı halde müşterilerine servis yapılabilen alanlarda yiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmelerin yaptıkları satışlar da bu kapsamda değerlendirilecek.

KDV oranlarında bir artış olmazken suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor
Denetimler sonucunda bazı lokanta veya kafelerin yeme içme hizmeti yerine et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış gibi gösterdiği ve KDV oranını yüzde 10 yerine yüzde 1 olarak hesapladığı tespit edilmişti.

Düzenleme ile, KDV oranlarında herhangi bir artış olmazken, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

1 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Tebliğ, mayıs ayı başında yürürlüğe girecek.

BAKAN ŞİMŞEK: KDV ARTIŞI YAPILMADI

Alınan kararla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV artışı yapılmadığının altını çizerken, söz konusu düzenlemeyle birlikte yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçilmesi amaçlandığını belirtti.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı;

"KDV artışı yapılmadı! İşletmelerin vatandaştan aldığı KDV’nin doğru belgelendirilmesi için düzenleme yapıldı. Bu konuda hassasiyet gösteren ve bizlere bilgi veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek KDV
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