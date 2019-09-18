THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

Gökhan Artan / Pekin, 18 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları(THY), 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çin’in Xian kentine uçuşlara başlayacağını resmen duyurdu. Türk Hava Yolları(THY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP), pazar koşullarına bağlı olarak, Çin'in Xian kentine tarifeli seferlerin başlatılmasına karar verildiğini bildirdi. 2 bin yıllık geçmişi olan, 8 binden fazla toptaktan askerin bulunduğu gizemli yeraltı ordusuna ev sahipliği yapan Çin’in Xian kentine uçuşlara başladığında THY, dünyanın birçok ülkesinden önemli pay alacak.THY şu an Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçuyor. Dünya görmeye gidiyor Xian kenti, Milattan Önce 210 yılında yapılan yeraltı ordusu Terracota Askerlerine ev sahipliği yapmasıyla dünyaca ünlü. Binlerce kilometre yol yapan turistler UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan ilk Çin imparatoru Qin Shi Huang'ın mezarında bulunan 8 binden fazla toprak askeri görmek için dünyanın birçok noktasından müzeye akın ediyor. Günde 40 bin ziyaretçi müzeyi gezerken THY, Xian’a giden turistlerden önemli bir pay alacak.

Hepsi birbirinden farklı Çin tarihinde 11 hanedanlığa başkent olmuş Xian kentindeki mezarda mimikleri ve yüz yapılarına kadar farklı olmalarıyla da dikkat çeken topraktan askerler imparatorun ordusundaki askerlerin bire bir kopyası olarak yapıldığı da araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştı. Heykellerin boyları 183-195 santimetre arasında değişiyor. Kıyafetleri, saçlarının topuzuna kadar askerler birbirinden farklı olarak savaşa hazır konumunda bulunuyor. İmparatorun yer altı mezarını yaptırmasının nedeni ise öldükten sonra topraktan askerlerin kendisini koruyacağı inanışı. Mezar yapımında 700 bin kişi çalışmış 600 çukurdan sadece 65’i açılırken, mezar yapımında 700 bin kişinin çalıştığı ve 37 yılda yapıldığı tahmin ediliyor. Ordunun 98 kilometrekarelik bir alana yayıldığı da belirlendi. Kazılan çukurlarda kılıç, mızrak, balta, pala, kalkan, mızrak ve ok başı gibi birçok silah bulundu. 40 binden fazla bronz silah parçası bulundu. Yeraltı ordusunun gömen işçilerinin de, mezarın yerinin başkaları tarafından öğrenilmemesi için öldürülerek, bu mezarlara gömüldüğü sanılıyor. Çin'deki tüm beylikleri yenen Qin Shi Huang, Qin Hanedanı'nı kurup kendini imparator ilan ederken mezarı hayattayken yapılmaya başlandı.