TMO Genel Müdürü: Nisan sonuna kadar tüm fındık stoklarımızı piyasaya sunacağız

Mustafa KIRLAK/ (ORDU),(DHA)- TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 3 Nisan itibariyle depolarda bulunan fındık stoklarının satışına başladıklarını belirterek, “Ümit ediyorum Nisan ayının sonuna kadar tüm stoklarımızı piyasa sunmuş olacağız” dedi.

TMO tarafından organize edilen Ulusal Fındık Çalıştayı, Ordu’da başladı. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği çalıştayda, fındıkta yaşanan sorunların çözümlenmesi amaçlanıyor. Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fındığın sadece hasat döneminde konuşulmaması gerektiğini belirterek, “Fındık hasat dönemi Ağustos ayından itibaren konuşulmaya başlanıyor. Kamuoyunun gündemini günlerce hatta aylarca meşgul ediyor. Fındık sadece fiyatının ve pazarının konuşulacağı ürün değildir. Sadece fındığın fiyatını konuşmakla çok büyük haksızlık ederiz” dedi.

'2-3 MİLYAR İHRACAT GETİRİSİ OLAN BİR ÜRÜNDÜR'

Dünyada en fazla fındık üretiminin Türkiye’de yapıldığını hatırlatan Güldal, şunları söyledi: “Fındık ülkeye çok önemli katkıları olan çok değerli bir üründür. 2-3 milyara yakın bir ihracat getirisi olan bir üründür. Türkiye’nin tarımsal ürünleri arasındaki yüz akımızdır. Çok da büyük bir potansiyeli barındırıyor. Bizim Türkiye’de yılda bir defa fındığı konuşma, tartışma ve yol haritası belirleme hakkımız vardır. Fındık her yıl bir defa bir ülkede konuşuluyor. Dünyada fındık alanlarının yüzde 75-80’inin Türkiye'de olması nedeniyle bizim de fındığı her yıl birkaç gün konuşmamız lazım.”

'KARADENİZ TOPRAKLARININ SİGORTASI FINDIKTIR'

Tarımsal yönden fındığın Karadeniz'de çok değerli olduğunu ifade eden Güldal, "Çünkü Karadeniz topraklarının bekçisi, sigortası fındık ürünüdür. Bunun altını çizmek lazım. Bu toprakları koruyan bitki fındıktır. Altındaki toprağı da korur, üstündeki yetiştiriciyi de korur. Fındık çok değerli sanayi ürünüdür. Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli katkılar sağlamıştır ve bu görevi her gün artarak devam etmektedir. Ticaretimizde çok önemli bir yeri vardır. 2-3 milyar civarında bir ihraç kalemimizdir ve Türkiye’nin tarımsal ürünlerde dünya pazarlarıyla buluşmasında çok önemli etkisi vardır” ifadelerinde bulundu.

'TÜM STOKLARI PİYASAYA SUNACAĞIZ'

3 Nisan itibariyle stoktaki fındıkların satışına başladıklarını hatırlatan Güldal, şunları dedi:

"2018 yılında ben göreve başladıktan sonra Ordu’ya, Giresun’a ve Samsun’a geldim. 12-13 saat içerisinde birçok kişiyle görüşüp, daha sonra üst makamlara gereken bilgileri verdik. Bir süre sonra bize fındık alım görevi verildi. 14,50 liradan alım yapmaya başladık ve düşüşte olan fındığın fiyatı yükselmeye başladı. Üreticinin elindeki büyük ölçüde fındık pazara sunulmuş oldu. Sonuçta bizim elimize geçmiş yıldan 2017’den ve hatta 2016 yılından kalan bir fındık stokumuz da vardı. Onu da üreticinin elinde fındık stoku veya ürünü kalmadı diyene kadar piyasaya arz etmedik. 3 Nisan 2019 tarihi itibariyle üreticilerin elinde fındık kalmadığı için bu fındıkları piyasaya sunmaya başladık. Çok önemli talepler geliyor. Rekoltenin geçen yıl bir miktar az olması bunda etkili oldu. Ümit ediyorum Nisan ayının sonuna kadar tüm stoklarımızı piyasa sunmuş olacağız”

