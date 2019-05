Trakya'nın yeni 'sarı altın çiçeği' kanola yüzleri güldürüyor

Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ünsal YÜCEL/EDİRNE, TEKİRDAĞ, (DHA)- TRAKYA çiftçisinin yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği ve ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen kanolanın ekimi bölgede her geçen yıl artıyor. Kanalo ekimi Tekirdağ'da yüzde 30 artarak 50 bin, Edirne'de 30 bin, Kırklareli'de ise yeni başlanarak bin dekara çıktı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, masrafı az, kazancı fazla olan kanola ekim alanını artırdı. Ayçiçeğine rakip olan kanolanın bu yıl da verimini artırıp, önümüzdeki yıl ayçiçeğine rakip olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Trakya çiftçisinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve yeni 'sarı altın çiçeği' olarak kabul ettiği kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Baharla birlikte Trakya tarlalarını sarıya boyayan ve vatandaşların da doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullandığı sarı tarlalar, hasat döneminin yaklaşmasıyla yerini yeşil renge bıraktı. Tarımla birlikte biyoyakıttan, boya sanayine kadar birçok alanda kullanılan kanola, Trakya çiftçisinin de diğer ürünlere göre, masrafı düşük, kazancı çok, fazla olması nedeniyle alternatif ürün olarak yüzünü güldürüyor.

EDİRNE'DE 30 BİN DEKARA ÇIKTI

Edirne Ticaret Borsası'nın da bitkiyi alması nedeniyle, kanalonun ekim alanları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde her geçen yıl artıyor. Edirne'de geçen yıl 30 bin dönüm olan kanola ekibi bu yıl 50 bin dönüme çıktı. Kanolanın Trakya toprakları için uygun olduğunu, ayçiçeği gibi ilaçlama ve suyu sevmediğini söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Alternatif tarım arayışına giren çiftçinin geçtiğimiz yıl 11 bin dönüm ektiği kanolayı bu yıl 30 bin dekara çıkardı" dedi. Arabacı, şunları söyledi:

"Masrafı az, kazancı fazla olan kanola ekim alanı arttı. Ayçiçeğine rakip olan kanolanın bu yıl da verimini artırıp önümüzdeki yıl ayçiçeğine rakip olacağını söyleyebiliriz. Kanola ekiminin artışı geçtiğimiz yıla oranla bu yıl 3 kat oldu. Kayıtlı olarak geçen yıl Edirne genelinde 11 bin dekar ekilen kanola bu yıl 30 bin dekar oldu. Çiftçi olarak geçen yıl bir arayışa girdik ne ekebiliriz diye. Alternatif olarak kanola ektik. Geçen yıl ekiminden iyi verim alındı, Edirne Ticaret Borsası da iyi ücrete aldı. Sadece 2 fabrika sahibi değil, borsa da almaya başlayınca çiftçimiz de pazar sıkıntısı yaşanmayacağını görünce, geçtiğimiz yıl verimlerin iyi olmasından dolayı bu yıl ekimi arttı. Kanolanın bu yıl verimi güzel oldu. Çiçeklenme dönemini bitirdi, iyi tane tuttu, önümüzdeki ay da hasadına başlayacağız."

TEKİRDAĞ'DA YÜZDE 30 ARTTI

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, ayçiçeğine alternatif olarak kanola ekiminin geçen yıla göre il genelinde yüzde 30 artarak 50 bin dekar ekildiğini söyledi. Toprağın bu yıl yağış almasıyla, toprağın işlenmesinin kolaylaşması kanola ekimini artırdığını belirten Saygı, "Verimi yüksek olan kanola, ayçiçeğin alternatifi oldu. Bu yıl yağışın fazla olması nedeniyle toprağın tavında oluşu kanola ekimini artırdı. Büyük traktör ve ekipmanlara gerek kalmadan çok sayıda üretici geçtiğimiz yıla oranla kanola ekimini yüzde 30 artırdı. Tekirdağ'da resmi olarak baktığımızda 50 bin dekar kanola ekimi gerçekleştirildi. Bu yıl yağışlar iyi gidiyor ve bitki mevsim yağışını fazlasıyla alıyor. Sonbaharda da yağışlar iyi olur toprak ekimi kolaylaştırırsa masrafı düşük, geliri fazla kanola ekiminin bölgemizde artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Topuz, çiftçinin kanolaya yöneldiğini ve bu yıl da iyi verim beklediklerini belirterek, "Kanolaya son dönemlerde ilgi arttı. Bunu çok rahat görebiliyoruz. Nedeni; kazancı daha iyi ve bunun için de iyi fiyat yapıyor, verimli bir ürün. Kışlık bitki olduğu için yağmura da ihtiyacı yok. Ekim alanları da her geçen gün artıyor" dedi.

KIRKLARELİ ÇİFTÇİSİ DE EKMEYE BAŞLADI

Kırklareli çiftçisi de bu yıl kanola ekimine yöneldi. Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ilçelerinde bu yıl ekilmeye başlayan kanolanın bin dekarı bulduğunu söyleyen Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Kırklareli'de de kanola ekimi başladı. Önümüzdeki yıl daha da artacağını söyleyebiliriz" dedi.

Edirneli kanola üreticisi Nazım Aras, kanola ekiminin önümüzdeki yıl artarak ayçiçeğini geçebileceğini öne sürüp, "Desteği çok, verimi iyi, önümüzdeki yıllarda ayçiçeğini geçecek. Ayçiçeği bu yıl hastalık vurdu. Kanolada gübreyi atıyorsun sonra hasat ediyorsun. Ayçiçeği gübresini ister, ilacını ister, kanolada hastalık yok. Her şeyi iyi bence, buğday gibi bitki, herkes kanolaya dönecek" dedi.