Tüpraş'a, AB Horizon 2020'den teşvik

KOCAELİ (AA) - Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ortakları arasında yer aldığı "COZMOS" isimli Ar-Ge projesinin, AB Horizon 2020 Programı kapsamında, "Tutulan Karbondioksidin Dönüştürülmesi"ne yönelik proje başvuruları arasında en yüksek puanı aldığı bildirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, dijital dönüşüm stratejisi ve değişen dünya trendleri çerçevesinde teknoloji yatırımlarını önceliklendiren Tüpraş'ın Ar-Ge projelerine devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa'nın en kapsamlı Araştırma ve İnovasyon Programı olan Horizon 2020'de daha önce 7 projeyle yer alan Tüpraş'ın, ortakları arasında bulunduğu "COZMOS" isimli Ar-Ge projesiyle yeni bir teşvike daha layık görüldüğü kaydedildi.

- "Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor"

Tüpraş'ın "COZMOS" (Efficient CO2 conversion over multisite Zeolite-Metal nanocatalysts to fuels and OlefinS) Projesi'nin, "Tutulan Karbondioksidin Dönüştürülmesi"ne yönelik proje başvuruları arasında, 15 üzerinden 14,5 puan alarak en yüksek puanı elde ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: