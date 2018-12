"Türkiye 2019'a aşılanarak giriyor"

Sadece kendi yaptığı işe ve sektöre odaklandığının altını çizen Tosyalı, hiçbir zaman başka sektörlere girmeyi düşünmediğini, demir-çelik sektöründe çağın gereklerine göre üretim yaparak büyüdüklerini aktardı.

\

- "Küçük tüketicileri gözeten üreticiler, ayakta kalabilecek"

Fuat Tosyalı, başarı hikayelerinden herkesin bir pay alması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim mesleğim gibi her meslekte birçok başarı hikayesi vardır. Başarıya ulaştıran şey; misyon. Mutlaka bir misyonunuz olsun. Ben bulunduğum ortamda kendimi hep sorgularım. Hiçbir zaman da işimin dışında başka bir işe bakmam. Kendi işimi de severek yaparım. Sizler de yaptığınız işi doğru yapıp yapmadığınızı her zaman sorgulayın. Ekip çalışması çok önemli. Gelecekte sizler de bir ekibin parçası veya kurucusu olacaksınız. Doğru ekip seçmek çok önemli. İnsanın olduğu yerde küsme olmaz. Herkesi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Çözüm odaklı olmanız gerekli. Çatışmalardan hiçbir zaman rahatsızlık duyulmamalı. Çatışmalar her zaman başarı getirir. Sizler için en önemli şeylerden biri de bugünlerde adımını attığınız ilişkiler, network. Ne kadar çok arkadaşlığınız ve doğru ilişkileriniz varsa, bu sizin en büyük sermayeniz olacak. Bugün ben hala yıllar önce tanıştığım kişilerle işler yapıyorum. Doğru ilişkiler sizin de en büyük sermayeniz olacaktır."