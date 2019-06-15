Türkiye Seramik Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu

İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Üstesinden geldiğimiz ekonomik saldırılar, bizi güçlendiriyor, krizlerle baş edebilme gücümüzü artırıyor. Önümüzdeki süreçte ilk defa ve uzun süreli cari fazlanın yaşandığı bir dönemi, bütün alanlarda iyileşme ve düzelme yaşandığını göreceğiz." dedi.

Türkiye Seramik Federasyonu'nun 9'uncu Olağan Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski federasyon başkanları, sektör temsilcileri ve üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, seramik sektörünün ülke ekonomisi için önemine işaret ederek, ihracat rakamlarının hem seramik sektöründe hem de diğer sektörlerde her ay artarak devam ettiğine işaret etti.

Nebati, Türkiye'nin özellikle son 6 yıl içerisinde kendisine karşı girişilmiş bütün saldırıları bertaraf etme becerisini ortaya koyan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üstesinden geldiğimiz ekonomik saldırılar, bizi güçlendiriyor, krizlerle baş edebilme gücümüzü artırıyor. Son 6 yılda sadece operasyonlara maruz kalmış bir ülke değil hemen her yıl da seçim yapan bir ülkeyiz. 23 Haziran, 4 yıl boyunca bu ülkede seçimlerin konuşulmadığı, reformların, yatırımların konuşulduğu, bütün sektörlerdeki firmaların sinerjiyi yaratması açısından önemli imkan sunacak. 4 yıl boyunca üretim, ihracat odaklı bir anlayışla daha güçlü bir alana taşınacağız. Önümüzdeki süreçte ilk defa ve uzun süreli cari fazlanın yaşandığı bir dönemi, bütün alanlarda iyileşme ve düzelme yaşandığını göreceğiz."