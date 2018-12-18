FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 09:28 | Son Güncelleme

TÜRKİYE  20/12       17:30    Merkezi yönetim borç stoku  21/12       10:00    Tüketici güven endeksi  26/12       14:30    Kapasite kullanım oranı  26/12       14:30    Reel kesim güven endeksi  28/12       10:00    Ekonomik güven endeksi  31/12       10:00    Dış ticaret açığı (TÜİK) ------------------------------------------------------------------------------------------------ DÜNYA                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 18 ARALIK SALI                          TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- ALMANYA                                 12:00 IFO-İş İklimi  ALMANYA                                 12:00 IFO-Beklentiler  ALMANYA                                 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi  ABD                                         16:30 Konut Başlangıçları  ABD                                         16:30 Konut Başlangıçları MoM  ABD                                         16:30 İnşaat İzinleri  ABD                                         16:30 İnşaat İzinleri MoM  --------------------------------------------------------------------------------------------- 19 ARALIK ÇARŞAMBA                          TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                                 02:50 Ticaret Dengesi  JAPONYA                                 02:50 İhracat YoY  JAPONYA                                 02:50 İthalat YoY  ALMANYA                                 10:00 ÜFE MoM  ALMANYA                                 10:00 ÜFE YoY  İNGİLTERE                              12:30 TÜFE MoM  İNGİLTERE                              12:30 TÜFE YoY  İNGİLTERE                              12:30 Çekirdek TÜFE YoY  İNGİLTERE                              12:30 ÜFE MoM  İNGİLTERE                              12:30 ÜFE YoY  İNGİLTERE                              12:30 Çekirdek ÜFE MoM  İNGİLTERE                              12:30 Çekirdek ÜFE YoY  ABD                                         15:00 MBA Mortgage Başvuruları  ABD                                         18:00 Devam Eden Konut Satışları  ABD                                         18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM  ABD                                         18:30 DOE U.S.

TÜRKİYE

20/12 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
21/12 10:00 Tüketici güven endeksi
26/12 14:30 Kapasite kullanım oranı
26/12 14:30 Reel kesim güven endeksi
28/12 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/12 10:00 Dış ticaret açığı (TÜİK)

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DÜNYA

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18 ARALIK SALI TSİ

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ALMANYA 12:00 IFO-İş İklimi
ALMANYA 12:00 IFO-Beklentiler
ALMANYA 12:00 IFO-Durum Değerlendirmesi
ABD 16:30 Konut Başlangıçları
ABD 16:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 16:30 İnşaat İzinleri
ABD 16:30 İnşaat İzinleri MoM

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19 ARALIK ÇARŞAMBA TSİ

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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
ALMANYA 10:00 ÜFE MoM
ALMANYA 10:00 ÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 12:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 15:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 18:00 Devam Eden Konut Satışları MoM
ABD 18:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 18:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 18:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 18:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 18:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 22:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)

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20 ARALIK PERŞEMBE TSİ

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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 12:30 Perakende Satışlar YoY
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
İNGİLTERE 15:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 16:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 16:30 Devam Eden Başvurular
ABD 18:00 Öncü Göstergeler
ABD 18:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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21 ARALIK CUMA TSİ

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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
ALMANYA 10:00 GfK Tüketici Güveni
FRANSA 10:45 ÜFE MoM
FRANSA 10:45 ÜFE YoY
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları MoM
FRANSA 10:45 Tüketici Harcamaları YoY
FRANSA 10:45 GDP QoQ
FRANSA 10:45 GDP YoY
İNGİLTERE 12:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 12:30 GDP YoY
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 12:30 Toplam İş Yatırımları YoY
ABD 16:30 Yıllıklandırılmış GDP QoQ
ABD 16:30 Personal Consumption
ABD 16:30 Çekirdek PCE QoQ
ABD 16:30 Dayanıklı Tüketim Malı Siparişleri
EURO BÖLGESİ 18:00 Tüketici Güveni
ABD 18:00 Kişisel Gelirler
ABD 18:00 Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Reel Kişisel Harcamalar
ABD 18:00 Çekirdek PCE MoM
ABD 18:00 Çekirdek PCE YoY
ABD 18:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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