FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 09:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 08/05         17:30     Hazine nakit dengesi - Nisan 13/05         10:00     Cari denge - Mart 14/05         10:00     Sanayi üretimi - Mart 15/05         10:00     İşsizlik - Şubat 15/05         11:00     Bütçe dengesi - Nisan 16/05         14:30     TCMB beklenti anketi 21/05         10:00     Tüketici güven endeksi - Mayıs 21/05         17:30     Merkezi yönetim borç stoku - Nisan 23/05         10:00     Kapasite kullanım oranı - Mayıs 23/05         10:00     Reel kesim güven endeksi - Mayıs 28/05         10:00     Ekonomik güven endeksi - Mayıs 31/05         10:00     GSYH - 1.

TÜRKİYE
----------------------------------------------------------------------------------------------------
08/05 17:30 Hazine nakit dengesi - Nisan
13/05 10:00 Cari denge - Mart
14/05 10:00 Sanayi üretimi - Mart
15/05 10:00 İşsizlik - Şubat
15/05 11:00 Bütçe dengesi - Nisan
16/05 14:30 TCMB beklenti anketi
21/05 10:00 Tüketici güven endeksi - Mayıs
21/05 17:30 Merkezi yönetim borç stoku - Nisan
23/05 10:00 Kapasite kullanım oranı - Mayıs
23/05 10:00 Reel kesim güven endeksi - Mayıs
28/05 10:00 Ekonomik güven endeksi - Mayıs
31/05 10:00 GSYH - 1. Çeyrek
31/05 10:00 Giriş çıkış yapanlar - Nisan
31/05 10:00 Dış ticaret açığı - Nisan
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DÜNYA TSİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
8 MAYIS ÇARŞAMBA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 03:30 Bileşik PMI
JAPONYA 03:30 Servis PMI
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi MoM
ALMANYA 09:00 Sanayi Üretimi YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ÇİN Ticaret Dengesi
ÇİN İhracat YoY
ÇİN İthalat YoY
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 MAYIS PERŞEMBE
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇİN 04:30 TÜFE YoY
ÇİN 04:30 ÜFE YoY
JAPONYA 08:00 Tüketici Güven Endeksi
ABD 15:30 ÜFE MoM
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE MoM
ABD 15:30 ÜFE YoY
ABD 15:30 Ticaret Dengesi
ABD 15:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 17:00 Toptan Satış Stokları MoM
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10 MAYIS CUMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------
JAPONYA 02:30 Hanehalkı Harcamaları YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 Ticaret Dengesi
ALMANYA 09:00 İhracat MoM
ALMANYA 09:00 İthalat MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi MoM
FRANSA 09:45 Sanayi Üretimi YoY
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi MoM
FRANSA 09:45 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 GDP (MoM)
İNGİLTERE 11:30 GDP QoQ
İNGİLTERE 11:30 GDP YoY
İNGİLTERE 11:30 Özel Tüketim QoQ
İNGİLTERE 11:30 Kamu Harcamaları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Sabit Sermaye Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 İhracat QoQ
İNGİLTERE 11:30 İthalat QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları QoQ
İNGİLTERE 11:30 Toplam İş Yatırımları YoY
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 Sanayi Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi MoM
İNGİLTERE 11:30 İmalat Üretimi YoY
İNGİLTERE 11:30 Ticaret Dengesi
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi MoM
İNGİLTERE 11:30 Servis Sektörü Endeksi 3M/3M
ABD 15:30 TÜFE MoM
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE MoM
ABD 15:30 TÜFE YoY
ABD 15:30 Çekirdek TÜFE YoY

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükselttiTüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti
EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemliEGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

Dizel soruşturmasında otomobil devine yeni ceza

O cezalara tüketicilerden tepki

O cezalara tüketicilerden tepki

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

Sipariş yağıyor! Tanesi 400 lira

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Dolarda '23 Haziran' etkisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti

Tüpraş yeni yatırımlarla kapasitesini 30 milyon tona yükseltti

EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

EGM/Erkan: Küçük ölçekli şirketlerin OKS’ye katılması önemli

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

TSPB/Topaç: Sermaye piyasasıyla ilgili önerilerimizin takipçisi olacağız

Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

Garanti ve IFC’den kadın girişimcilere 390 milyon lira destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.