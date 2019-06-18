FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 09:23 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 18/06         10:00     Sanayi üretimi 20/06         10:00     Tüketici güven endeksi 20/06         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 24/06         10:00     Kapasite kullanım oranı 24/06         10:00     Reel kesim güven endeksi 27/06         10:00     Ekonomik güven endeksi 28/06         10:00     Dış ticaret dengesi, nihai 28/06         11:00     Giriş çıkış yapanlar ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 HAZİRAN SALI --------------------------------------------------------------------------------------------------- EURO BÖLGESİ        12:00 Ticaret Dengesi EURO BÖLGESİ        12:00 Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ        12:00 TÜFE MoM EURO BÖLGESİ        12:00 TÜFE YoY ALMANYA                 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum) ALMANYA                 12:00 ZEW Anketi (Beklenti) EURO BÖLGESİ        12:00 ZEW Anketi (Beklenti) ABD                           15:30 Konut Başlangıçları ABD                           15:30 Konut Başlangıçları MoM ABD                           15:30 İnşaat İzinleri ABD                           15:30 İnşaat İzinleri MoM --------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 HAZİRAN ÇARŞAMBA --------------------------------------------------------------------------------------------------- JAPONYA                   02:50 Ticaret Dengesi JAPONYA                   02:50 İhracat YoY JAPONYA                   02:50 İthalat YoY ALMANYA                  09:00 ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 TÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Çekirdek TÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 ÜFE YoY BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Çekirdek ÜFE MoM BİRLEŞİK KRALLIK  11:30 Çekirdek ÜFE YoY ABD                             14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                             17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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18/06 10:00 Sanayi üretimi
20/06 10:00 Tüketici güven endeksi
20/06 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
24/06 10:00 Kapasite kullanım oranı
24/06 10:00 Reel kesim güven endeksi
27/06 10:00 Ekonomik güven endeksi
28/06 10:00 Dış ticaret dengesi, nihai
28/06 11:00 Giriş çıkış yapanlar
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DÜNYA TSİ
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18 HAZİRAN SALI
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EURO BÖLGESİ 12:00 Ticaret Dengesi
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Mevcut Durum)
ALMANYA 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
EURO BÖLGESİ 12:00 ZEW Anketi (Beklenti)
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
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19 HAZİRAN ÇARŞAMBA
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 ÜFE YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Üst Bant)
ABD 21:00 FOMC Faiz Kararı (Alt Bant)
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20 HAZİRAN PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar MoM
BİRLEŞİK KRALLIK 11:30 Perakende Satışlar YoY
BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı
BİRLEŞİK KRALLIK 14:00 İngiltere Merkez Bankası Varlık Alım Hedefi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
EURO BÖLGESİ 17:00 Tüketici Güveni
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
JAPONYA 02:50 BOJ Faiz Kararı
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21 HAZİRAN CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 03:30 İmalat PMI
FRANSA 10:15 İmalat PMI
FRANSA 10:15 Servis PMI
FRANSA 10:15 Bileşik PMI
ALMANYA 10:30 İmalat PMI
ALMANYA 10:30 Servis PMI
ALMANYA 10:30 Bileşik PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 İmalat PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Servis PMI
EURO BÖLGESİ 11:00 Bileşik PMI
ABD 16:45 İmalat PMI
ABD 16:45 Servis PMI
ABD 16:45 Bileşik PMI
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları
ABD 17:00 Devam Eden Konut Satışları MoM

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