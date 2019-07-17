FİNANS

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2019 09:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 19/07         14:30     TCMB beklenti anketi 22/07         17:30     Merkezi yönetim borç stoku 23/07         10:00     Tüketici güven endeksi    25/07         10:00     Kapasite kullanım oranı   25/07         10:00     Reel kesim güven endeksi 25/07         14:00     TCMB politika faizi         30/07         10:00     Ekonomik güven endeksi 31/07         10:00     Turizm gelirleri 31/07         10:00     Dış ticaret dengesi 31/07         11:00     Giriş çıkış yapanlar ----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA                      TSİ --------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 TEMMUZ ÇARŞAMBA -------------------------------------------------------------------------------------------------- İNGİLTERE              11:30 TÜFE MoM İNGİLTERE              11:30 TÜFE YoY İNGİLTERE              11:30 Çekirdek TÜFE YoY İNGİLTERE              11:30 ÜFE MoM İNGİLTERE              11:30 ÜFE YoY İNGİLTERE              11:30 Çekirdek ÜFE MoM İNGİLTERE              11:30 Çekirdek ÜFE YoY EURO BÖLGESİ     12:00 Çekirdek TÜFE YoY EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE MoM EURO BÖLGESİ     12:00 TÜFE YoY ABD                         14:00 MBA Mortgage Başvuruları ABD                         15:30 Konut Başlangıçları ABD                         15:30 Konut Başlangıçları MoM ABD                         15:30 İnşaat İzinleri ABD                         15:30 İnşaat İzinleri MoM ABD                         17:30 DOE U.S.

TÜRKİYE
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19/07 14:30 TCMB beklenti anketi
22/07 17:30 Merkezi yönetim borç stoku
23/07 10:00 Tüketici güven endeksi
25/07 10:00 Kapasite kullanım oranı
25/07 10:00 Reel kesim güven endeksi
25/07 14:00 TCMB politika faizi
30/07 10:00 Ekonomik güven endeksi
31/07 10:00 Turizm gelirleri
31/07 10:00 Dış ticaret dengesi
31/07 11:00 Giriş çıkış yapanlar
----------------------------------------------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ
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17 TEMMUZ ÇARŞAMBA
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İNGİLTERE 11:30 TÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek TÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 ÜFE YoY
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE MoM
İNGİLTERE 11:30 Çekirdek ÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 Çekirdek TÜFE YoY
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE MoM
EURO BÖLGESİ 12:00 TÜFE YoY
ABD 14:00 MBA Mortgage Başvuruları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları
ABD 15:30 Konut Başlangıçları MoM
ABD 15:30 İnşaat İzinleri
ABD 15:30 İnşaat İzinleri MoM
ABD 17:30 DOE U.S. Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Gasoline Stokları
ABD 17:30 DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları
ABD 17:30 DOE U.S. Rafineri Kullanımı
ABD 17:30 DOE Crude Oil Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Gasoline Ongorulen Talep
ABD 17:30 DOE Distillate Ongorulen Talep
ABD 21:00 Bej Kitap
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18 TEMMUZ PERŞEMBE
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JAPONYA 02:50 Ticaret Dengesi
JAPONYA 02:50 İhracat YoY
JAPONYA 02:50 İthalat YoY
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar MoM
İNGİLTERE 11:30 Perakende Satışlar YoY
ABD 15:30 Philadelphia Fed Endeksi
ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları
ABD 15:30 Devam Eden Başvurular
ABD 17:00 Öncü Göstergeler
ABD 17:30 EIA Doğalgaz Stok Değişimi
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19 TEMMUZ CUMA
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JAPONYA 02:30 TÜFE YoY
JAPONYA 02:30 Çekirdek TÜFE YoY
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Tahvil Alımları
JAPONYA 02:50 Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları
ALMANYA 09:00 ÜFE MoM
ALMANYA 09:00 ÜFE YoY
ABD 17:00 Michigan Üniversitesi Endeksi

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