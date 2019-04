Türkiye'nin su ürünleri hava yoluyla dünyaya yayılıyor

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul'a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat." dedi.

Kara ve deniz ulaşımının yanı sıra hava yolu da son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen uçak kargo ile ihracatçılar Türk balığını dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 5 yıldır balık ihracatında hava kargonun Türkiye'de çok geliştiğini söyledi.

Kızıltan, daha çok yolcu odaklı çalışan hava yolu şirketlerini ziyaret ederek kargo ile balık ihracatının büyük bir potansiyel olduğunu anlatıp iş birliği için ikna ettiklerini belirtti.

Hava kargo sayesinde Türk balığının sofralara daha hızlı ulaştığını dile getiren Kızıltan, "Amerika’ya giden her uçakta, Türkiye’den havalanan her uçakta Türkiye’nin balığı var. Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul’a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat." diye konuştu.