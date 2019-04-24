FİNANS

Türkiye'nin su ürünleri hava yoluyla dünyaya yayılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:07 | Son Güncelleme

Türk su ürünleri ihracatçıları, kara ve deniz yollarının yanı sıra hava yolunu da yoğun şekilde kullanmaya başladı - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan: - "Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul'a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat"

DURMUŞ GENÇ - Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, "Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul'a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat." dedi.

Kara ve deniz ulaşımının yanı sıra hava yolu da son yıllarda Türk su ürünleri ihracatçılarının vazgeçilmezleri arasında yerini aldı. Hızlı olmasından dolayı tercih edilen uçak kargo ile ihracatçılar Türk balığını dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son 5 yıldır balık ihracatında hava kargonun Türkiye'de çok geliştiğini söyledi.

Kızıltan, daha çok yolcu odaklı çalışan hava yolu şirketlerini ziyaret ederek kargo ile balık ihracatının büyük bir potansiyel olduğunu anlatıp iş birliği için ikna ettiklerini belirtti.

Hava kargo sayesinde Türk balığının sofralara daha hızlı ulaştığını dile getiren Kızıltan, "Amerika’ya giden her uçakta, Türkiye’den havalanan her uçakta Türkiye’nin balığı var. Bugün çıkardığımız balığı akşam İstanbul’a, sabah da New York uçağıyla gönderip 24 saat içinde müşteriye teslim ediyoruz. Bu bizim için olağanüstü bir fırsat." diye konuştu.

Kızıltan, uçulan ülke sayısının artmasıyla ihracatın da artacağını öngördüklerini kaydetti.

Hiç akıllarında olmayan ülkelere son iki yıl içinde ihracat yaptıklarını vurgulayan Kızıltan, "Rakamlar küçük olabiliyor. Bugün 1 ton ile başlayıp, ileri de 30 ton gibi rakamlara ulaşacağız. Bu yüzden yeni pazarlara, yeni hedeflere ve hava kargo taşımacılığına çok önem veriyoruz." şeklinde konuştu.

- "Afrika ülkelerinden balık talebi geliyor"

Kızıltan, bu yıl şaşırtıcı bir şekilde Afrika ülkelerinden balık talebi geldiğini bildirerek, şöyle konuştu:

"Güney Afrika'dan, Avustralya ve Hong Kong’dan talep geliyor. Güney Amerika'dan, Brezilya ve Peru'dan, Kolombiya'dan balık konusunda şu an talep var. En büyük hedefimiz Çin'e ulaşmak. Çin'e şu an ihracat yapamıyoruz. Sağlık sertifikalarının onaylanması gerekiyor. Maalesef bu işlem yapılmadığı için Çin’e ihracatımız başlamadı. Ama hükümetimizin bu konuda da yoğun bir çabası var. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Dışişleri ve Tarım Bakanımız konuyu biliyor, takip ediyorlar. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı Çin'e başlarsa tahmin ediyorum 2-3 yıllık bir periyotta 150-200 milyon dolarlık bir pazar açılabileceğini düşünüyoruz. Bunun bir sıçrama yaratacağını öngörüyoruz."

Hava kargo taşımacılığına ilk başladıkları dönem yıllık 500 kilogram balık gönderdiklerini hatırlatan Kızıltan, bu yıl itibarıyla miktarın 7 bin tona yükseldiğini dile getirdi.

Hava kargo yükünün yüzde 90'lık kısmını ulusal hava yolları ile karşıladıklarını vurgulayan Kızıltan, "Yüzde 10'luk bir kısmı da yabancı hava yollarıyla gidiyor. Bizim tercihimiz her zaman balığımızı kendi hava yollarımızla uçurmak. Sadece ulusal hava yollarımızın uçmadığı destinasyonlarda yabancı hava yollarını kullanıyoruz. Uçuş maliyetlerinin de ileride düşmesi, kargo kapasitesinin artmasıyla, satış şansımızın artacağını düşünüyoruz." dedi.

Kızıltan, hava kargo ile en çok balığı Amerika’ya gönderdiklerini ve bu balıkların da yüzde 90'ının levrek, yüzde 10’unu ise çupranın oluşturduğunu söyledi.

PARTNERUnutkanlık mı yoksa depresyon mu?Unutkanlık mı yoksa depresyon mu?
MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldiMB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi
İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttıİnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balık Hava Kargo ihracat muğla Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri S

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Miray Daner'in şaşırtan değişimi!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Trafik sigortasında yeni dönem!

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Önemli değişiklik

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dolarda bu seviyeye dikkat!

Dövize meydan okuyor

Dövize meydan okuyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

MB / Reel kesim güven endeksi Nisan’da 3.4 puan yükseldi

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

İnşaat maliyet endeksi Şubat’ta yıllık yüzde 27.22 arttı

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

Sektörel güven hizmette arttı, inşaatta ve perakendede düştü (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 75.0 (2)

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

TOKİ’nin indirim kampanyasından 8 bin 735 kişi yararlandı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.