TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasındaki sürdürülebilir turizme yönelik işbirliği kapsamında, mutabakat zaptı imzalandı.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov'un katılımıyla bugün İstanbul'da imzalanan mutabakat zaptının, sürdürülebilir turizmin bölgesel ve yerel ekonomik kalkınmada önemli bir araç olarak kullanılmasına çağrı yaptığı belirtildi.Belgenin, yerleşik turizm uygulamalarının sürdürülebilir bir anlayışla dönüşümünün sağlanması ve sürdürülebilir turizm girişimlerinin desteklenmesinin önemine de vurgu yaptığına da dikkat çekildi.

Mutabakat zaptı imzalanmasıyla ilgili TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için öncü organizasyon olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile işbirliği içinde olmanın turizm sektörünün sürdürülebilirlik bakış açısıyla dönüştürülmesinde çok etkili ve önemli olduğunu söyledi. Bağlıkaya, turizmde sürdürülebilirlik kavramının bir turizm türü değil bir politika geliştirme ve uygulama prensibi olduğunu da hatırlattı. Bağlıkaya, “Sürdürülebilir turizm kavramı kapsamında, turizmin çevreye olan negatif etkisini en aza indirgemek, yöre halkının kültürel haklarına, yaşam döngüsüne, mutfağına, el sanatlarına gelenek ve göreneklerine saygılı bir model oluşturmak öncelikli amacımızdır.” dedi.