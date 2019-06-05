FİNANS

TV+ ile Açık Havada Başka Sinema, Shoplifters filmiyle başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Altın Palmiye ödüllü "Shoplifters" filmiyle başlayacak etkinlikte her çarşamba ödüllü yapımlar, sinemaseverlere ücretsiz olarak sunulacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell TV+ sponsorluğunda Yapı Kredi Bomontiada’da gerçekleştirilen TV+ Açık Havada Başka Sinema, Shoplifters filmiyle başlayacak.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye'nin en çok izlenen dijital televizyon platformu TV+'ın bir klasik haline getirdiği, merakla beklenen TV+ ile Açık Havada Başka Sinema başlıyor.

Pek çok ödül ve adaylık kazanmış 14 film, İstanbul’un kültür sanat hayatının vazgeçilmez mekanlarından Yapı Kredi Bomontiada’da ücretsiz olarak gösterilecek. İstanbullular yazlık sinema nostaljisini doyasıya yaşayacak.

- Robert Redford’un son filmi de programda

Havanın kararmasıyla beraber günün yorgunluğunu keyifli bir sinema akşamıyla atmayı sağlayacak olan etkinlik 12 Haziran’da Arakçılar (Shoplifters) filmiyle başlayacak, 18 Eylül'de Little White Lies 2 filmiyle sona erecek.

Ücretsiz gösterimler ve etkinlikler ayrıca sosyal medya üzerinden #havalıfilmler etiketli paylaşımlarla da takip edilebilecek.

TV+ ile Açık Havada Başka Sinema'da Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki'nin Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü ve Ekümenik Jüri Ödülü alan yeni filmi Kefernahum, Robert Redford’un son filmi İhtiyar Adam ve Silah (The Old Man&The Gun), İranlı yönetmen Cafer Panahi’nin Üç Hayat (3 Faces), Oliver Assayas’ın Çifte Hayatlar (Doubles Vies), başrolünde Mads Mikkelsen’in olduğu Arctic, Oscar’lı yönetmen Laszlo Nemes’in Sunset, balet Rudolf Nureyev’in hayatını anlatan ve Ralph Fiennes’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Beyaz Karga (The White Crow), başrollerinde Melisa Sözen’in de yer aldığı Fransız filmi Acele Baba Aranıyor (Adopt a Daddy) da gösterilecek filmler arasında. Ayrıca Andrei Tarkovski’nin klasikleşmiş Solaris filmi de programda yerini aldı.

- İlk gösterim: Altın Palmiye ödüllü Shoplifters

TV+ ile Açıkhavada Başka Sinema’nın açılışında 12 Haziran'da Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü kazanan Japon yapımı Arakçılar (Shoplifters) filmi gösterilecek.

Hayatını küçük market hırsızlıklarıyla sürdüren yoksul bir Japon ailenin hayatını anlatan filmin yönetmenliğini Hirokazu Koreeda üstleniyor. Bu modern Oliver Twist hikayesinde devletin toplumun en muhtaç kesimlerini yüzüstü̈ bırakışı ve ailenin aslında dayanışmak olduğu anlatılıyor.

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