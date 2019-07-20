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TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle büyükşehirlere Türkiye’nin pek çok noktasından büyük ve küçükbaş hayvan sevkiyatının yapıldığına işaret ederek, “Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli.

TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

Cansel ORUÇ/ANKARA(DHA) - TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle büyükşehirlere Türkiye’nin pek çok noktasından büyük ve küçükbaş hayvan sevkiyatının yapıldığına işaret ederek, “Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli. Bu denetimlerde tespit edilen hastalıklı veya pasaportu bulunmayan hayvanlar asla pazarlara sokulmamalıdır” dedi
Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesinden ülkenin batı illerine yüzbinlerce büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvanın nakledilmeye başladığına dikkat çeken Ali Eroğlu, kurbanlık hayvanların hem dini kurallar gereği hem de insan sağlığı açısından sıhhatli olmalarının ilk kural olduğunu belirtti. Kurban Bayramı öncesinde veteriner hekim gözetiminde sıkı bir denetim süreci gerektiğine işaret eden Ali Eroğlu, “Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli. Nakil aşamasında başlaması gereken denetimlerde, satışa sunulacak hayvanların veteriner hekim raporları, pasaportları ve küpeleri tavizsiz bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bu denetimlerde tespit edilen hastalıklı veya pasaportu bulunmayan hayvanlar asla pazarlara sokulmamalıdır” diye konuştu.
“VETERİNER HEKİMLERİN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI”
Hayvan hareketliliğinin önümüzdeki günlerde iyice hızlanacağını vurgulayan Ali Eroğlu, geçmiş yıllarda kurban pazarlarında yapılan denetimler sırasında, bazı hayvan sahiplerinin kontrol yapan veteriner hekimleri tehdit ettiğini, hatta fiziki saldırılarda bulunduğunu hatırlattı. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için denetimlerin zabıta ve polis kontrolünde gerçekleştirilmesini isteyen Ali Eroğlu, “Kamu adına görev yapan veteriner hekimlerin görev yaparken engellerle karşılaşmaması için ilgili kurumların ve güvenlik güçlerimizin gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Denetim sistemini zafiyete uğratmak için şiddet uygulayan veya tehditkar tavırlar takınanlara asla göz yumulmamalıdır. Aksi halde hayvanların taşıdığı hastalıklar insan ve çevre sağlığını tehdit eder, hatta ölümcül sonuçlara bile yol açabilir” uyarısında bulundu.
ZOONOZ HASTALIK UYARISI
Dünya genelince zoonoz olarak adlandırılan ve hayvanlardan insanlara geçen 200’ün üzerinde hastalık bulunduğuna dikkat çeken Ali Eroğlu, bunlardan şarbon, deli dana, malta humması, verem, kuş gribi, veba ve tularemi başta olmak üzere, 50’ye yakınının Türkiye’de de görüldüğüne dikkat çekti. Zoonoz hastalıkların insan sağlığı açısından ölümcül sonuçlara varan riskler oluşturduğunu vurgulayan Ali Eroğlu, “Tekrar ediyorum, bu süreçte Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ve yerel yönetimlerin veteriner hekimlerin gözetiminde çok sıkı denetimler yapması gerekiyor. Her zaman ifade ettiğimiz üzere, orta ve uzun vadede ülkemiz hayvancılığı yönetimsel olarak Veteriner Hekimlik Otoritesi’ne tabi olmalıdır. Böyle bir yapı, sorunları giderilmiş ve standartları yüksek bir veteriner hekimliğin icrasına da imkân verecektir” dedi.
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TVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeliTVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeliTVHB Başkanı Eroğlu: Hayvan pazarları sıkı denetlenmeli

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