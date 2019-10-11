FİNANS

TVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyiz

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, Türkiye'nin yumurta ihracatında 3'üncü ülke olduğunu belirterek, hastalık ve dış etkenlerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için sektörel önlemlere ihtiyaç olduğunu söyledi.  Yumurtanın besin değerine dikkat çekmek ve tüketimi istenilen seviyeye çıkarmak için dünyada 1995, Türkiye’de ise 2008 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ikinci Cuma günü 'Dünya Yumurta Günü' olarak kutlanıyor.

TVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyiz

ANKARA,(DHA) - TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, Türkiye'nin yumurta ihracatında 3'üncü ülke olduğunu belirterek, hastalık ve dış etkenlerden kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi için sektörel önlemlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yumurtanın besin değerine dikkat çekmek ve tüketimi istenilen seviyeye çıkarmak için dünyada 1995, Türkiye’de ise 2008 yılından bu yana her yıl Ekim ayının ikinci Cuma günü 'Dünya Yumurta Günü' olarak kutlanıyor. Bu bağlamda yazılı açıklama yapan TVHB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, yeterli ve dengeli beslenmede hayvansal kaynaklı proteinin rolü, Türkiye’de ve dünyada sektör ile yumurta tüketimi konularında bilgiler verdi.
UCUZ VE YÜKSEK KALİTELİ BESİN
Gelişmiş ülkelerde yumurta dahil hayvansal kaynaklı protein talebi ve tüketiminin yüksek olduğunu, az gelişmiş ülkelerde ise yetersiz ve dengesiz beslenme olduğuna vurgu yapan Aşkaroğlu, yumurtanın içerdiği amino asitlerin, kalsiyum, sodyum, iyot, selenyum, kolin ve A, B, D ve E vitaminleri bakımından zengin mükemmel bir protein kaynağı olduğunu belirtti. Aşkaroğlu, “Bir başka deyişle doğanın protein, vitamin ve mineral haplarıdır. Yumurta, satın alabileceğimiz en ucuz ve en yüksek kalitede hayvansal protein içerir. Bu özellikleri ile insan sağlığına sayısız katkısı vardır” dedi.
'YILDA 22 MİLYAR YUMURTA ÜRETİYORUZ'
Türkiye’nin yıllık 22 milyar adetlik yumurta üretimi ile dünyada 9'uncu olduğunu, 400 milyon dolarlık yumurta ihracatı ile 3'ncü sırada bulunduğunu açıklayan H. Haluk Aşkaroğlu, yumurta sektörünün 150 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlayan bir sektör olduğunu belirtti. Böylesine önemli bir rol üstlenen sektörün gerek salgın kanatlı hastalıkları ve gerek ihracat yapılan ülkelerdeki istikrarsızlıklara bağlı olarak dönemsel krizlerle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Aşkaroğlu, şunları söyledi: “Dünyayı hayvansal protein tüketen toplumlar yönetmektedir. Yumurta tüketiminin yüksek olduğu ülkeler aynı zamanda dünyanın en gelişmiş ülkeleridir. Kendi geleceğimiz açısından insanlarımızın yeterli ve kaliteli gıdaya erişimini sağlamak en temel görevimizdir. Yeterli ve dengeli beslenme hayvansal kökenli gıdalara yeterli erişimle mümkün olabilir. Yumurta hakkındaki yanlış bilgilerin önüne geçerek anne sütünden sonra en değerli besin olan yumurtanın tüketimini toplumumuzda arttırmak için kamu, özel sektör ve meslek örgütleri ile sivil toplum temsilcileri gerekli işbirliği içerisinde olmalıdır. Sektörün zaman zaman yaşanan dış etkenlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle kanatlı hayvan hastalıkları kaynaklı üretim düşüşünün önüne geçilebilmek için daha etkin veteriner hizmetlerinin verilebileceği bir veterinerlik otoritesinin kurulması gerektiğini bir kez daha vurgulamak isteriz.”
FOTOĞRAFLI

TVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyizTVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyizTVHB Genel Sekreteri Aşkaroğlu: Yumurta ihracatında 3'üncü ülkeyiz

PARTNER Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk Labirente benziyor! Sazlıkların arasında eşsiz yolculuk
Porsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyorPorsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyor
Yüzde 100 milli elektrikli hizmet araçları Bursa'da üretiliyorYüzde 100 milli elektrikli hizmet araçları Bursa'da üretiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Bakan Albrayrak açıkladı! 'Yeni bir rekor'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Porsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyor

Porsche ve Boeing şehir içi hava ulaşımı için ortaklık kuruyor

Yüzde 100 milli elektrikli hizmet araçları Bursa'da üretiliyor

Yüzde 100 milli elektrikli hizmet araçları Bursa'da üretiliyor

Prof. Dr. Ataman: Türkiye cari fazlayı hizmet gelirlerine borçlu

Prof. Dr. Ataman: Türkiye cari fazlayı hizmet gelirlerine borçlu

Serathon-in Yazılım Maratonu’nun başvuru süresi uzatıldı

Serathon-in Yazılım Maratonu’nun başvuru süresi uzatıldı

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

INFLOW Awards 11 kişiden oluşan jüri konseyini oluşturdu

TÜİK

TÜİK

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.