FİNANS

Üniversitelere TheADX Dijital Platformu’ndan öğrenci adaylarına ulaşma olanağı

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

Yurt içinde ve yurtdışında öğrenci arayan tüm üniversitelere, hedefledikleri öğrenci adaylarına ulaşmaları için olanağı sağlayan TheADX Dijital Platformu’yla ilgili Digial Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Üniversiteler, TheADX Dijital Platformu üzerinden ülkeye, şehire, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak öğrenci adaylarına ulaşabiliyor ve onlara özel tanıtım ve reklam kampanyaları düzenleyebiliyorlar” dedi.

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Yurt içinde ve yurtdışında öğrenci arayan tüm üniversitelere, hedefledikleri öğrenci adaylarına ulaşmaları için olanağı sağlayan TheADX Dijital Platformu’yla ilgili Digial Exchange CEO’su Emrah Pamuk, “Üniversiteler, TheADX Dijital Platformu üzerinden ülkeye, şehire, ilçeye hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak öğrenci adaylarına ulaşabiliyor ve onlara özel tanıtım ve reklam kampanyaları düzenleyebiliyorlar” dedi.
Tamamının yerli yazılımcıların yapay zeka teknolojisi ile geliştirdiği ve Türkiye’nin eğitim alanında ilk ve tek örneği olan TheADX Dijital Platformu, harita ve mikro hedefleme iş modeli ile çalışıyor. Üniversiteler, bu yeni dijital platform üzerinden ülke, şehir, ilçeye, hatta mahalleye odaklı hedefleme yaparak, öğrenci adaylarına özel reklam ve tanıtım kampanyaları düzenleyebiliyorlar. Üniversitelerin dijital reklam planlamalarını kendilerinin yapabildikleri platform, beş kilometre veya üstündeki bir alanda yapılan reklam satın alımlarını hızlandırıyor, tanıtım ve kampanya bütçelerini en aza indiriyor.
“Üniversite tercihlerinde yeni bir dönemi başlatıyoruz”
TheADX’in stratejik ortağı Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, üniversite tercihlerinde yeni bir dönemi başlatmaktan son derece gurur duyduklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Üniversitelerimiz, öğrenci adaylarına ve onların ebeveynlerine, yapay zeka teknolojisi sayesinde, kişiselleştirilmiş dijital reklamlar ile artık daha kolay ve küçük bütçelerle ulaşabilecekler.
“Yapay zeka ile geliştirdiğimiz gerçek zamanlı talep yönlü bir platform olan TheADX, öğrenci adayı ya da ebeveynin karşısına, aradıkları tüm okullar ve bölümlerle ilgili reklamları çıkarıyor. Üniversiteler, öğrenci adaylarına ulaşacakları birçok hedefleme kriteri kullanıyor. Nokta atışı hedefleme yapan sistem, tercih döneminde öğrenci adayları ile üniversiteler arasında doğrudan iletişim kuruyor. Platform sayesinde üniversiteler reklam bütçelerini en doğru şekilde harcama imkanı buluyor.”
Pamuk, üniversitelerin eskiden ebeveyn ağırlıklı olan dijital medya planlarının, şimdi yüzde 70 öğrenci, yüzde 30 ebeveyn ağırlıklı değiştiğini söyledi. Üniversitelerin öğrencilerle tüm iletişimlerini son iki üç aya, hatta 45 güne sığdırdığını, bu nedenle tercih döneminde çoğu mecrada bilgi kirliliği ve algı karışıklığı olabildiğine dikkat çeken Pamuk, “Biz üniversitelerin bu çalışmaların bir yıla yayılmasını ve belli dönemlerde agresif olunmasını daha doğru buluyoruz. Tercihte son karar öğrenciler ile birlikte ebeveynler olduğu için de, üniversitelerin; kampanya, tanıtım ve reklamlarını, her iki tarafın karşısına çıkacak şekilde planlanmasını öneriyoruz” dedi.
Sistemin başarısında hedeflemenin öne çıkan önemli bir unsur olduğuna dikkat çeken Pamuk, hedefleme noktalarını şöyle sıraladı:
“TheADX Platformu üzerinden ‘lokasyon ve yeninden hedefleme’nin yanı sıra; kelime, teknik ve zaman hedeflemeleri yapılabiliyor. Kelime hedefleme ile büyüme potansiyeli olan alanlar doğru şekilde tanımlanmak suretiyle web siteleri yüksek getiri potansiyeline sahip birer trafik makinesine dönüştürebiliyor. Zaman hedefleme ile de, günün yalnızca belirli saatlerinde yayınlanması yoluyla kampanyaların en fazla etki ile bütçe harcamaları maksimize ediliyor.”

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