Vestel'den ilk dört ayda bin 300 kişilik istihdam

"Türkiye için her geçen gün daha fazla üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında yılın ilk 70 gününde 16 bin kişilik istihdam ordumuza bin 50 kişi daha ekledik. Nisanda 250 kişi daha iş başı yapacak. Vestel olarak her zaman olduğu gibi yine sorumlulukla hareket ediyoruz. Üretmek ve Türk sanayisinin gelişimine katkı yapmanın yanı sıra istihdam hedeflerine destek olmayı çok önemsiyoruz. Türkiye'nin güçlü geleceği için ihtiyaç olan her alanda gayret göstererek, ülkemize de fayda sağlamaya devam edeceğiz."