AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Tüketicilerin ramazan ayında kırmızı ve beyaz et ürünlerini güvenilir markalardan, satış yerlerinden temin etmesi önem taşıyor. Üretim ve satış zincirinin mutlaka veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilmiş olmasına dikkat edilmeli." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine, insanların sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için günlük aldıkları et ve süt başta olmak üzere temel hayvansal besinlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Hayvancılık sektörünün, insanların dengeli beslenmesi için gerekli et ve süt gibi temel ürünleri üretmesi nedeniyle vazgeçilmez olduğunu belirten Eroğlu, sektörün ülke ekonomisinde önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi.

Eroğlu, ramazan ayında hayvansal protein alımına özen gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, bu ayda et ve et ürünlerinin en çok satılan gıdalar arasında yer aldığını, diğer aylara nazaran satışlarda yüzde 20'lere varan artış olduğunu dile getirdi.

- "Protein alımına özen gösterilmeli"