FİNANS

"Yasal mevzuatlar sigara üreticilerini zorluyor"

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde 2. Uluslararası Tütün Çalıştayı yapıldı - Dünya Tütün Üreticileri Birliği Başkanı Antonia Abrunhosa: - "Tütün üzerindeki yasal mevzuatlar her geçen gün daha sertleşiyor. Bazı sigara firmaları sigaranın geleceğinin karamsar olduğunun farkındalar, elektronik sigara sektörüne yoğunlaştılar"

Dünya Tütün Üreticileri Birliği Başkanı Antonia Abrunhosa, dünyada yasal mevzuatların tütün tüketimini azalttığına işaret ederek, "Tütün üzerindeki yasal mevzuatlar her geçen gün daha sertleşiyor. Bazı sigara firmaları sigaranın geleceğinin karamsar olduğunun farkındalar, elektronik sigara sektörüne yoğunlaştılar." dedi.

Abrunhosa, Bafra Ziraat Odası tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, medeniyet beşiği Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada tütün denilince akla sigaranın geldiğini, gelişmiş ülkelerin ise sigara tüketimini kısıtlamak için yasal mevzuatları ağırlaştırdığını anlatan Abrunhosa, sigara firmalarının çıkış yolları aradığını ifade etti.

Elektronik sigaraya bir yönelim olduğunu dile getiren Abrunhosa, şöyle devam etti:

"Bugün tütün üzerindeki yasal mevzuatlar her geçen gün daha sertleşiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bugün rahat bir şekilde sigara içmek çok zor. New York'ta evlerde sigara içemeyeceğiniz yerler var. Avusturalya'da açık alanda içemiyorsunuz. Dolayısıyla yasal mevzuatın her geçen gün daha kötü olduğunu görüyoruz. Sigara tüketenler zor zamanlar geçiriyor. Bazı sigara firmaları sigaranın geleceğinin karamsar olduğunun farkındalar, elektronik sigara sektörüne yoğunlaştılar. Philip Morris 2050 yılından sonra sigara satmayacağını belirtiyor. Bugün burada olmamızın amacı da bu zorluklar ve gelişmeler hakkında fikir alışverişi yapmak."

Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatif Birliği Genel Başkanı Şehmuz Solgun ise Türkiye'de halen 26 ilde 113 ilçede, 2 bin 300 köy ve mahallede yaklaşık 70 bin tütün üreticisi aile bulunduğuna işaret etti.

Solgun, "Ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden birisi olan milli ve yerli varlığımız Türk oryantal tütünü halen dünya lideridir. Ülkemizin coğrafi konum olarak Ege'de ayrı, Karadeniz'de ayrı, Doğu ve Güneydoğu'da ayrı tütün çeşidi yetişmektedir." dedi.

Vali Osman Kaymak da Samsun'da 150 yıldır tütün üretildiğini belirterek, "Bafra'daki 90 mahalleden 70'inde tütün üretiminin olması, yıllık üretim miktarının 3 bin ton üzerinde olması bu bölgenin ekonomisine ne kadar ciddi bir katkı verdiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.

Çalıştaya, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Bafra Emniyet Müdürü Vekili Murat Öner, Bafra Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve tütün üreticileri katıldı.

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Dünya Tütün Üreticileri Birliği Samsun Tütün Çalıştayı

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