"Yasal mevzuatlar sigara üreticilerini zorluyor"

Dünya Tütün Üreticileri Birliği Başkanı Antonia Abrunhosa, dünyada yasal mevzuatların tütün tüketimini azalttığına işaret ederek, "Tütün üzerindeki yasal mevzuatlar her geçen gün daha sertleşiyor. Bazı sigara firmaları sigaranın geleceğinin karamsar olduğunun farkındalar, elektronik sigara sektörüne yoğunlaştılar." dedi.

Abrunhosa, Bafra Ziraat Odası tarafından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, medeniyet beşiği Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyada tütün denilince akla sigaranın geldiğini, gelişmiş ülkelerin ise sigara tüketimini kısıtlamak için yasal mevzuatları ağırlaştırdığını anlatan Abrunhosa, sigara firmalarının çıkış yolları aradığını ifade etti.

Elektronik sigaraya bir yönelim olduğunu dile getiren Abrunhosa, şöyle devam etti:

"Bugün tütün üzerindeki yasal mevzuatlar her geçen gün daha sertleşiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde bugün rahat bir şekilde sigara içmek çok zor. New York'ta evlerde sigara içemeyeceğiniz yerler var. Avusturalya'da açık alanda içemiyorsunuz. Dolayısıyla yasal mevzuatın her geçen gün daha kötü olduğunu görüyoruz. Sigara tüketenler zor zamanlar geçiriyor. Bazı sigara firmaları sigaranın geleceğinin karamsar olduğunun farkındalar, elektronik sigara sektörüne yoğunlaştılar. Philip Morris 2050 yılından sonra sigara satmayacağını belirtiyor. Bugün burada olmamızın amacı da bu zorluklar ve gelişmeler hakkında fikir alışverişi yapmak."