Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,72 1,28 34,37 Beşiktaş Futbol Yat. 1,83 1,48 23,65 İttifak Holding 6,38 5,27 21,06 İhlas Holding 0,53 0,47 12,77 Çelebi 70,40 64,50 9,15 İhlas Gayrimenkul 0,93 0,86 8,14 Parsan 10,90 10,18 7,07 Otokar 115,00 110,80 3,79 Trabzonspor Sportif 0,96 0,93 3,23 Kordsa Teknik Tekstil 12,05 11,75 2,55 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Arçelik 17,31 19,38 -10,68 Polisan Holding 3,00 3,33 -9,91 Tofaş Oto. Fab. 16,73 18,27 -8,43 Aksa 8,05 8,69 -7,36 İş Bankası (C) 5,49 5,91 -7,11 Albaraka Türk 1,45 1,56 -7,05 Verusa Holding 19,00 20,28 -6,31 Ereğli Demir Çelik 8,71 9,27 -6,04 Zorlu Enerji 1,25 1,33 -6,02 Yataş 4,59 4,88 -5,94 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.820.342.069 Türk Hava Yolları 2.328.038.824 Akbank 1.128.425.758 T. Halk Bankası 997.769.076 Kardemir (D) 804.908.194 İş Bankası (C) 722.730.736 Galatasaray Sportif 624.487.483 Tüpraş 535.873.570 Vestel 532.038.531 Ereğli Demir Çelik 486.846.307 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)