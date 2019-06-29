FİNANS

Yatırımcı rehberi (10)

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 11:06 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 3,92 3,15 24,44 Pegasus 45,60 39,10 16,62 Mavi Giyim 40,20 36,76 9,36 T. Halk Bankası 5,74 5,30 8,30 Vakıflar Bankası 4,19 3,87 8,27 Kerevitaş Gıda 1,71 1,58 8,23 İş Bankası (C) 6,05 5,62 7,65 Coca Cola İçecek 29,88 27,82 7,40 Galatasaray Sportif 1,47 1,37 7,30 Türk Traktör 31,66 29,52 7,25 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,00 3,75 -20,00 İttifak Holding 6,40 7,20 -11,11 Soda Sanayii 6,36 6,85 -7,15 MLP Sağlık 11,57 12,35 -6,32 Tekfen Holding 25,96 26,78 -3,06 Çelebi 100,00 103,00 -2,91 Koza Madencilik 7,08 7,27 -2,61 Kordsa Teknik Tekstil 12,12 12,43 -2,49 Polisan Holding 2,22 2,27 -2,20 Verusa Holding 18,05 18,44 -2,11 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.749.538.964 Türk Hava Yolları 3.747.956.284 T. Halk Bankası 1.820.465.916 Akbank 1.777.212.992 Petkim 1.267.890.809 İş Bankası (C) 1.172.153.285 Vakıflar Bankası 1.160.033.025 Kardemir (D) 1.134.274.774 Aselsan 745.050.099 Yapı ve Kredi Bank. 743.007.727 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Yatırımcı rehberi (10)

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