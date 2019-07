Yatırımcı rehberi (10)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gersan Elektrik 2,30 1,91 20,42 Vakıflar Bankası 4,88 4,19 16,47 Garanti Bankası 10,15 9,10 11,54 Akbank 7,54 6,80 10,88 T.S.K.B. 0,82 0,74 10,81 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,41 10,37 Kerevitaş Gıda 1,87 1,71 9,36 İş Bankası (C) 6,60 6,05 9,09 Hektaş 14,34 13,17 8,88 Bim Mağazalar 86,10 79,65 8,10 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tukaş 4,27 5,11 -16,44 İpek Doğal Enerji 5,03 5,71 -11,91 Koza Madencilik 6,27 7,08 -11,44 Vestel 11,24 12,36 -9,06 Verusa Holding 16,52 18,05 -8,48 ICBC Turkey Bank 3,60 3,92 -8,16 TAV Havalimanları 24,88 27,00 -7,85 Koza Altın 49,34 52,85 -6,64 İttifak Holding 6,06 6,40 -5,31 Ford Otosan 59,65 62,50 -4,56 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 5.704.644.908 Garanti Bankası 5.373.523.636 Akbank 2.291.510.259 T. Halk Bankası 2.201.868.197 Kardemir (D) 1.486.142.674 ICBC Turkey Bank 1.449.522.236 Vakıflar Bankası 1.416.271.678 Petkim 1.288.438.760 Aselsan 1.100.856.857 İş Bankası (C) 980.292.800 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

