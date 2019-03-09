FİNANS

Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 526,596667 2,39 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,054498 2,13 Kare Portföy İki. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 0,048235 1,75 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,036825 1,65 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 5,663547 1,59 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,050631 1,69 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014664 1,28 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,028090 1,27 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021878 1,21 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,121473 1,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070313 2,11 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,413185 1,57 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034397 1,57 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,037096 1,52 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,032311 1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 1,873600 1,45 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,065716 0,89 Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,098389 0,69 Taaleri Portföy Değ. Fon 0,577052 0,54 Deniz Port. Bir. Değ. Fon 0,033623 0,52 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,020336 2,30 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 1,880546 2,09 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 1,977092 1,83 Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,966626 1,55 Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014248 0,65 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 7,712448 0,43 ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu 17,734043 0,43 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,251427 0,43 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,047999 0,43 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023800 0,43 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,511896 -7,62 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,633752 -1,36 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,444912 -1,06 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,542280 -0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,182286 -0,74 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021480 -1,01 Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,180920 -0,34 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,591603 -0,32 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,468335 -0,31 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,571852 -0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043913 -3,76 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,224502 -3,13 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,841236 -2,59 İş Portföy Yönetimi BIST 30 His. Sen. Yoğun BYF 35,490012 -2,58 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,096820 -2,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 0,981580 -3,47 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043210 -1,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,024808 -1,74 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,343766 -1,28 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,246516 -1,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,009935 -1,99 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,299362 -1,91 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,028094 -1,87 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,040368 -1,46 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 19,508160 -1,35 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,361168 -2,17 TEB Portföy Altın Fonu 0,054951 -0,71 İş Portföy Altın Fonu 0,025325 -0,67 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,032611 -0,67 Deniz Port. Altın Fonu 0,028678 -0,67Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi! Aç kalan kurt sürüsü anne ve kızını yedi!
Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyorBakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacakZeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yatırımcı rehberi (6)

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

En düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

En düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

Türkiye-İskoçya arasındaki uçuşlarda yolcu rekoru kırıldı

Türkiye-İskoçya arasındaki uçuşlarda yolcu rekoru kırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.