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Yatırımcı rehberi (6)

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yatırımcı rehberi (6)

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,435364 4,37 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,608816 4,07 İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,043150 3,52 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,181852 3,51 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,021696 2,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023627 3,26 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,375646 2,76 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,247913 1,14 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,449962 1,09 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030481 0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076808 3,65 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,163207 2,58 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,107760 2,53 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 67,991457 2,27 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034943 2,25 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,030148 4,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018900 4,62 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,179154 1,96 İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,022458 1,73 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,021704 1,72 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,034423 2,53 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,084469 2,44 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,040071 2,17 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 0,961719 1,43 Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu 1,381893 1,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 22,696288 3,41 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,036132 2,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,061243 2,57 Deniz Port. Altın Fonu 0,031805 2,53 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,025170 2,52 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,266701 0,45 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,526655 0,45 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,590485 0,45 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,050960 0,45 ING Portföy Para Piyasası Fonu 86,038835 0,44 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021697 -1,93 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014119 -1,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,440886 -1,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016285 -0,28 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,099764 -0,17 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,003223 -0,21 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022094 -0,09Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Yatırımcı rehberi (6)

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