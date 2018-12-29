Yatırımcı rehberi (8)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,18 -13,83 68,99 ABD Dolar BYF 509,80 -0,78 38,31 Acıpayam Selüloz 3,25 0,31 25,45 Adana Çimento (A) 6,00 -0,99 12,03 Adana Çimento (B) 4,08 0,49 8,62 Adana Çimento (C) 1,39 -1,42 77,21 Adel Kalemcilik 10,99 -0,72 -29,21 Adese Alışveriş Ticaret 2,22 -49,08 11,56 Afyon Çimento 4,57 -1,30 -41,26 Ak Enerji 0,62 0,00 -31,87 Akbank 6,84 -0,58 -27,57 Akçansa 7,14 -0,42 -30,25 Akdenız Güvenlık Hız. 1,99 -3,86 -62,48 Akfen GMYO 1,56 -0,64 -35,27 Akın Tekstil 9,31 -1,59 -34,02 Akiş GMYO 2,53 -2,69 -9,38 Akmerkez GMYO 16,40 -1,20 -12,06 Aksa 7,44 0,68 -37,92 Aksa Enerji 2,71 -3,56 -34,38 Aksigorta 3,70 0,82 22,00 Aksu Enerji 7,76 -2,02 46,43 Alarko Carrıer 39,42 -1,05 -31,47 Alarko GMYO 45,36 -3,90 -7,81 Alarko Holding 2,02 -4,72 -42,41 Albaraka PY Batışehir GMYF 1.165,70 0,17 5,47 Albaraka PY Dükkan GMYF 1.100,50 0,18 5,68 Albaraka PY One Tower GMYF 1.114,90 0,18 5,64 Albaraka Türk 1,22 -3,17 -18,86 Alcatel Lucent Teletaş 5,79 -0,86 -27,44 Alkim Kağıt 4,06 -4,47 -12,42 Alkim Kimya 23,00 -2,54 -2,99 Altınyağ 0,41 -43,84 -65,72 Altınyunus Çeşme 4,15 -1,19 -17,82 Anadolu Cam 2,57 2,39 0,67 Anadolu Efes 20,48 -1,35 -13,98 Anadolu Grubu Holding 10,53 -6,48 -55,36 Anadolu Hayat Emek. 5,85 1,04 -25,16 Anadolu Isuzu 6,16 -5,81 -32,31 Anadolu Sigorta 4,15 -2,12 37,82 Anel Elektrik 1,57 -3,09 -55,38 Arçelik 15,50 0,00 -25,38 Arena Bilgisayar 4,32 4,60 2,13 Armada Bilgisayar 9,09 -1,62 34,07 Arsan Tekstil 1,59 -1,85 -9,14 Artı Yatırım Holding 0,88 -1,12 -6,38 Aselsan 23,90 -1,65 -24,60 Aslan Çimento 27,90 -2,04 -25,76 Ata GMYO 3,97 -0,50 -17,12 Atakule GMYO 1,47 -3,29 -28,29 Atlantik Petrol Ürünleri 0,79 -43,17 Atlantis Yatırım Holding 0,18 -21,74 -63,27 Atlas Yat. Ort. 0,80 -18,37 -18,37 AvivaSA Emeklilik Hayat 7,59 -0,78 -34,60 Avrasya GMYO 0,86 -4,44 -45,57 Avrasya Petrol ve Tur. 1,08 -3,57 -35,71 Avrasya Stratejik GMYF 1.244,20 0,38 Avrupa Yatırım Holding 2,35 26,34 92,62 Ayen Enerji 2,49 -5,32 -48,45 Ayes Çelik Hasır Ve Çit 1,48 -0,67 -9,66 Aygaz 11,41 0,26 -21,29 Bagfaş 4,81 -0,82 -54,19 Bak Ambalaj 5,04 9,33 3,53 Balatacılar Balatacılık 0,35 6,06 -37,50 Bantaş Ambalaj 1,54 2,67 -62,35 Banvit 10,69 1,33 -50,09 Baştaş Başkent Çimento 2,02 1,00 -14,65 Batı Çimento 2,42 -3,20 -44,89 Batısöke Çimento 1,10 -3,51 -33,71 Bera Holding 2,06 2,49 -33,55 Berkosan Yalıtım 1,85 5,11 -17,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 -2,44 -60,88 Beyaz Filo 2,74 3,40 -91,85 Bilici Yatırım 1,35 -2,17 -8,86 Bim Mağazalar 85,40 -2,62 12,31 Bimeks 0,07 16,67 -75,00 Birko Mensucat 0,28 -9,68 -31,71 Birlik Mensucat 1,05 8,25 -25,53 Bizim Mağazaları 6,58 1,23 -14,55 Bizim Portföy Altın BYF 198,20 0,94 34,74 Bolu Çimento 3,41 -0,29 -28,51 Bomonti Elektrik 0,48 -2,04 -55,56 Borusan Mannesmann 7,76 -0,39 -29,73 Borusan Yat. Paz. 37,52 -1,00 -13,04 Bosch Fren Sistemleri 161,90 -1,22 -11,62 Bossa 6,81 8,79 68,15 Boyner Perakende Yat. 3,93 0,77 -10,36 Brisa 6,22 0,00 -14,44 Burçelik 3,09 -4,04 -19,74 Burçelik Vana 1,46 -8,18 -16,57 Bursa Çimento 4,40 -0,90 -13,11 Carrefoursa 3,49 -0,85 -37,46 Coca Cola İçecek 30,10 -0,99 -10,13 Cosmos Yat. Holding 0,96 7,87 -17,95 Credıtwest Faktorıng 1,00 3,80 15,46 Çelebi 62,60 7,10 83,74 Çelik Halat 5,86 11,62 56,70 Çemaş Döküm 0,75 -1,32 -59,46 Çemtaş 5,80 -7,05 43,61 Çimbeton 31,26 5,97 -15,33 Çimentaş 13,06 30,73 12,68 Çimsa 7,43 -2,24 -43,69 Çuhadaroğlu Metal 1,77 -1,67 -39,59 Dagi Giyim 1,27 -3,05 -44,05 Dagi Yatırım Holding 1,01 -5,61 -29,37 Dardanel 1,13 3,67 -42,05 Datagate Bilgisayar 3,94 -1,99 -59,47 Demirören Gazetecilik 10,10 -20,35 284,76 Demısaş Döküm 2,47 -5,73 77,89 Denge Holding 1,09 -5,22 -42,39 Deniz GMYO 3,00 -1,96 11,11 Denizbank 18,22 24,37 396,46 Denizli Cam 11,48 -2,55 -3,29 Derimod 8,64 -1,82 15,05 Desa Deri 1,82 -2,67 80,20 Despec Bilgisayar 3,16 -4,24 -11,98 Deva Holding 3,26 -2,69 -25,57 Diriteks Diriliş Tekstil 0,71 -4,05 -39,32 Ditaş Doğan 5,43 -1,09 -9,44 DJ İstanbul 20 HY BYF 31,65 -1,40 -19,81 DO-CO 478,70 -4,26 131,67 Doğan Burda 3,01 -4,75 -9,34 Doğan Holding 1,01 -3,81 16,09 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 -13,57 -66,76 Doğusan 2,41 -0,41 65,07 Doğuş GMYO 2,12 -4,93 -34,57 Doğuş Otomotiv 4,25 2,91 -43,63 Döktaş Dökümcülük 8,34 -4,03 -24,18 Duran Doğan Basım 5,00 -0,99 32,63 Dyo Boya 2,86 -2,39 -62,42 Eczacıbaşı İlaç 2,72 -3,55 -34,93 Eczacıbaşı Yatırım 7,16 -1,51 -28,61 Edip Gayrimenkul 0,76 1,33 -35,59 Ege Endüstri 339,50 -2,05 13,20 Ege Gübre 21,60 -2,61 -15,36 Ege Profil 8,86 -1,88 -8,31 Ege Seramik 3,29 -0,60 -24,73 Egeli & Co Tarım Girişim 0,12 0,00 -82,61 Egeli&Co Enerji Yatırım 0,23 0,00 -51,06 Egeli&Co Yatırım Holding 0,09 0,00 -55,00 Egeplast 3,94 -1,99 -15,81 Ekiz Kimya 0,34 17,24 -40,35 Emek Elektrik 0,97 -1,02 -38,44 Eminiş Ambalaj 1,17 -7,87 -74,78 Emlak Konut GMYO 1,52 -3,18 -41,48 Enerjisa Enerji 5,01 -4,39 Enka İnşaat 4,49 1,35 -16,45 Erbosan 62,05 -2,74 -21,77 Ereğli Demir Çelik 7,11 -4,18 -23,87 Ersu Gıda 0,89 -4,30 -32,06 Escort Teknoloji 0,75 -3,85 -40,48 Etiler Gıda 2,15 -1,38 -54,16 Euro Kapital Yat. Ort. 0,69 -8,00 -37,10 Euro Trend Yat. Ort. 0,63 -5,97 -32,44 Euro Yat. Ort. 0,62 -4,62 -25,58 Euro Yatırım Holding 0,54 -1,82 -11,48 Fenerbahçe Futbol 6,82 -1,02 -58,19 Finans Por. Banka HY BYF 11,97 -0,75 -32,60 Finans Por. BIST30 HY BYF 46,80 -1,56 -18,21 Finans Portföy Altın BYF 19,55 0,67 34,83 Finans Portföy Gümüş BYF 17,22 3,92 24,87 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,72 6,67 -80,30 F-M İzmit Piston 17,19 1,18 37,20 Fonet Bilgi Teknolojileri 3,28 -7,87 -33,33 Ford Otosan 50,65 -3,89 -10,84 Formet Çelik Kapı 1,29 -8,51 Frigo Pak Gıda 1,73 9,49 82,11 FTSE İst. Bono FBIST BYF 265,60 1,18 -1,08 Galatasaray Sportif 1,22 0,00 -41,84 Garanti Bankası 7,96 -1,85 -22,54 Garanti Faktoring 1,98 -3,41 -39,26 Garanti Yat. Ort. 0,79 14,49 12,62 Gedik Y. Men. Değ. 3,18 -3,05 26,19 Gedik Yatırım Holding 2,30 -7,26 66,67 Gediz Ambalaj 4,11 -3,29 13,69 Gentaş 1,78 -2,20 18,66 Gersan Elektrik 3,08 0,65 -34,61 Global Men. Değ. 0,47 0,00 4,44 Global Yat. Holding 2,99 -0,99 -17,17 Good-Year 3,40 -1,45 -18,23 Göltaş Çimento 12,47 -9,18 -51,50 Gözde Girişim 2,67 -0,37 -52,83 GSD Denizcilik 1,15 -11,54 -14,81 GSD Holding 0,79 -3,66 9,72 Gübre Fabrik. 3,00 -2,60 -29,08 Güler Yat. Holding 1,07 0,00 -7,76 Güneş Sigorta 1,48 -1,99 -10,30 Halk GMYO 0,69 -2,82 -24,40 Halk Sigorta 1,14 6,54 -14,39 Hatay Tekstil 3,83 -4,25 -22,94 Hedef Girişim 1,13 -5,83 -43,12 Hektaş 9,18 1,32 31,14 HUB Girişim 1,88 1,62 57,98 Hürriyet Gzt. 0,93 -3,12 -30,60 ICBC Turkey Bank 4,91 -2,58 7,68 İdealist Danışmanlık 10,60 -4,50 76,67 İdealist GMYO 1,63 1,24 -20,10 İhlas Ev Aletleri 0,31 -8,82 -39,22 İhlas Gayrimenkul 1,05 -18,60 -46,43 İhlas Gazetecilik 0,59 -22,37 -50,00 İhlas Holding 0,32 -5,88 -39,62 İhlas Yayın Holding 0,33 -2,94 -35,29 İndeks Bilgisayar 5,63 1,62 -44,91 Info Yatırım 1,03 -1,90 -12,71 İntema 18,61 -2,05 -23,54 İpek Doğal Enerji 5,28 -1,68 -1,68 İskenderun Demir Çelik 5,64 -3,42 15,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

