Yeni 50 sterlinlik banknotlar için Hawking ve Thatcher önde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Birleşik Krallık, 2020 yılında basılacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun üzerinde yer alacak fotoğraf için, bilim insanı Stephen Hawking ve eski Başkabakan Margaret Thatcher isimleri öne çıkıyor.

Bank of England Başkanı Mark Carney, basılmaya başlanacak olan yeni 50 sterlinlik banknotun arkasında Birleşik Krallık’ın bilimsel başarılarına yer verileceğini açıklamıştı.

Bank Of England’ın açıklamasına göre, altı hafta süren adaylık sürecinde 230 bin kişi aday gösterilirken, liste daha sonra 992 kişiye indirilmişti.

Banknot Karakteri Danışma Komitesi’nin yaptığı seçimi yaz aylarında açıklaması bekleniyor.

Şu an kullanılan 50 sterlinlik banknotun arkasında sanayi devrimi öncülerinden Matthew Boulton ve James Watt’ın fotoğrafları yer alıyor.