FİNANS

Ayvacık-Küçükkuyu tünelleri 2019’da hizmete açılıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ile Çanakkale 2’nci sıra adayı Julide İskenderoğlu Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki duble yol çalışmaları kapsamında Nusratlı rampalarındaki iki tünelde incelemede bulundu.

Çanakkale merkezden İzmir hattı üzerine en çok ölümün ve kazanın olduğu, en çok sorunun olduğu yer bu bölge. Yılsonuna kadar tünller bitip ve 1 saat süren yol 5 dakikaya düşecek.

1 saatlik yol 5-10 dakikaya iniyor

1 / 5

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Bülent Turan yaptığı açıklamada, Kazdağları rampalarının Çanakkale-İzmir arasındaki sorunlu bir ulaşım noktası olduğunu söyledi. Turan, bu bölgenin yaşanan kazalar ve ölümler ile hafızalarda yer ettiğini dile getirerek, “Çanakkale'miz bir marka kent, bu marka kentte çok farklı alt başlıklar var.
2 / 5

Her ilçemiz her bölgemiz ayrı bir kıymet. Bugün Küççükuyu’da Midilli seferleri için açılacak olan gümrük kapısı ve ilgili birimin hizmet açılış töreni için Küçükkuyu’dayız.
3 / 5

Bu tarafa gelmişken tünelimizi ziyaret edelim istedik. Tünel bu bölge için bir can damar. Takriben 1 saati bulan Küçükkuyu rampaları, bu tünellerin bitmesiyle bu mesafe 5-10 dakika gibi kısa bir sürede geçilecek. İki tane tünelimiz var burada T1 ve T2 diye. Şuan T1’in içindeyiz.
4 / 5

Toplam uzunluğu bin 700 metre olan mesafenin aşağı yukarı bin 200 ila bin 300 metreleri bitmiş durumda. Kalan bölümünde inşallah yılsonuna kadar bitmesini diretiyor çalışanlar. Buraya gelerek çalışanların derdi var mı, isteği var mı diye onları dinledik. Çanakkale’nin turizmine, sanayisine çok büyük katkı sağlayacağını umut ediyoruz. Çanakkale merkezden İzmir hattı üzerine en çok ölümün ve kazanın olduğu, en çok sorunun olduğu yer bu bölge. Küçükkuyu rampalarının da tünellerden sonra yoluna girmesiyle, muazzam bir imkan elde etmiş olacağız. Çok daha keyifli bir yolculuk yapma imkanı bulacağız” diye konuştu.
5 / 5

Millete hizmet etmekten çok büyük bir keyif aldığını dile getiren Turan, “Her şeyin en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Büyük şehirlerimize yaşam kalitesini arttıran ne varsa buralarda olsun istiyoruz. Bununla ilgili tüm ilçelerimizdeki hastaneler, yollar, okullar, tüneller, köprüler hepsiyle ilgili ciddi bir görevimiz ve emeğimiz var. İnşallah bunlarla ilgili takip sürecini de yakından inceleyeceğiz” diye konuştu. İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çanakkale tünel ayvacık

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Survivor'da aşk bombası! Hilmi Cem'den hoşlanan Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparo kimdir?

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
akp liler çok iyi şovmen olursunuz el yapar siz övünürsünüz milletin parasıyla yabancının emeğiyle sonrada biz yaptık ah memleketim ah akkoyunlara duyurulur
Diğer Haberler
Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

Soğuk hava deposunu mantarhane yaptı

En yüksek maaşa sahip ülkeler

En yüksek maaşa sahip ülkeler

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor

Yoksul ailelere 'çoklu doğum' yardımı başlıyor

Burası dünyanın en çok çalışan ülkesi!

Burası dünyanın en çok çalışan ülkesi!

'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

'Rampa çilesi' tünellerle son bulacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.