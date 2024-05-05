FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. At yarışlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: "Doping" yerine...

At yarışlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: "Doping" yerine...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.05.2024 13:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

At yarışlarında "doping" kavramı yerine "yasaklı madde" ifadesi kullanılacak. Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması esas olacak.

At yarışlarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: "Doping" yerine...

At yarışı düzenleme ve bahis kabul etme konularında lisans sahibi olarak yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin kullanacağı hak ve yetkiler belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığının "At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ve Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YASAKLI MADDELERLE MÜCADELE EDİLECEK

Buna göre, yarışmalara katılan atların performanslarını artırmaya dönük yasaklı madde ve uygulamalarla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Doping kavramı, yasaklı madde ve uygulamaları olarak değiştirildi. Atın performansını artırmaya yönelik yarış dürüstlüğüne aykırı yasaklı maddeler ile tıbbi kullanımdan kaynaklanan uygulamalar ayırt edilerek yaptırımları yeniden düzenlendi.

YARIŞ GÜNÜ MUAYANE

Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması esas olacak. Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulacak atların idrar, kan, doku ve organ gibi şüpheli numuneleri, at yarışları genel hükümlerinde belirlenen süre içerisinde alınacak. Ancak, koşu ve start denemesi öncesi yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi için alınan kan veya uygun görülen diğer doku ve organ parçalarının şüpheli numunesi bu sürelere tabi olmayacak.

Binicilik hayatına başlayan aprantilerin (jokey yamağı), jokey olmak için kazanmak zorunda oldukları yarış sayısı 210'a yükseltildi ve kazandıkları yarış sayısına göre yararlanacakları ağırlık indirimleri yeniden düzenlendi.

Yönetmeliklerle, At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerince yarış düzenleme ve bahis kabul etme hususunda lisans sahibi olarak 49 yıl süreyle yetkilendirilen Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin, yarış müessesesi sıfatıyla kullanacağı hak ve yetkiler ile lisans sahibinin devrettiği yetkileri kullanmakla görevli yüklenici sıfatıyla Türkiye Jokey Kulübünün yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme yapıldı. Müşterek bahisler konusunda yapılacak iş ve işlemlerde aksamalara meydan vermemek için görev ve görevliler yeniden belirlendi.

Bakanlık, lisans konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütmeye, izlemeye ve denetlemeye devam edecek.

(AA)


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyorEnflasyon, emekliler, öğretmen atamaları... Kabine yarın toplanıyor
Hazine yarın iki ihale düzenleyecekHazine yarın iki ihale düzenleyecek
Rekor cezalar yolda! 10 katı artacakRekor cezalar yolda! 10 katı artacak
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete at yarışı doping
En Çok Okunan Haberler
Otomotivde 21 ay sonra bir ilk! Fiyatlarda 'daralma' etkisi

Otomotivde 21 ay sonra bir ilk! Fiyatlarda 'daralma' etkisi

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Peş peşe zamlar isyan ettirmişti! Bakanlığın kararı işe yaradı: İki üründe indirimler başladı

Peş peşe zamlar isyan ettirmişti! Bakanlığın kararı işe yaradı: İki üründe indirimler başladı

IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!

IBAN'la işlem yapanlar dikkat! Bakan Şimşek talimatı vermişti, 250 kişi sahaya indi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.