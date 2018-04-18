FİNANS

Düğünlerin yeni gözdesi: Gram altın

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

Piyasada görülen hızlı artışları düğün geleneklerini de değiştirdi. Euro ve dolarda görülen artış nedeniyle artık düğünlerde gelin ve damada yarım gramdan yapılan hediyelik altınlar takılıyor.

Dolar, Euro altını da uçurdu; düğün gelenekleri değişti

Düğünlerde yarım gram altın dönemi

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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
Son dönemlerde dolar ve euronun yanında altın fiyatları da yükseldi. Piyasada bu dönemde 1 gram altın 170 ile 175 lira, çeyrek altın ise 285 ile 300 lira arasında satılırken, düğün için altın alacaklar yükselen fiyatlar karşısında arayışa girdi. İstanbul Altın Rafinerisi tarafından üretilen tam ve yarım gram altınlar ise düğünlere giden vatandaşların vazgeçilmezleri haline geldi.
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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
48 yıllık kuyumcu Ertaç İnanoğlu, altın fiyatlarının son 15 gün içinde astronomik şekilde yükseldiğini söyledi. Bunun nedeninin dolar ve euronun yükselmesi ile bölgedeki gelişmelerden kaynaklı olduğunu vurgulayan İnanoğlu, şunları söyledi: "Bu gelişmeler de altın onsunun yükselmesine neden oluyor. Ons yükseldiği zaman doğal olarak altının gramı da tavan yapıyor. Geçtiğimiz hafta altının gramı yaklaşık 194 liraya, çeyrek 304 liraya kadar çıktı."
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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
"Tabii ki bu Türkiye içerisindeki altın yatırımı yapmak isteyen, düğün yapacakların sıkıntıya girdiği bir dönem oldu. Zannediyorum bu yükselme daha devam edecek. İnşallah bölgeye istikrar gelir ve altın fiyatları da aşağı doğru inmeye başlar. Ancak benim şahsi olarak gördüğüm hedef, yıl sonunu kadar 1 gram altın 200 liraya ulaşır. Bunu 48 yıllık kuyumculuk tecrübeme dayanarak söylüyorum. Şu anda 1 gram altının gramı 173 lira, bir çeyrek altın 293 liradan işlem görüyor. Yarım çarpı iki, tam çarpı iki olarak devam ediyor. Gün içerisinde çok oynak bir borsa var, çok oynak bir fiyat var. 285 lira ile 300 lira arasında gidip gidip geliyor. Bu hafta da böyle geçecek."
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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “altınla borçlanın” önerisini de olumlu bulduklarını vurgulayan İnanoğlu, “Tabii ki Türkiye’de finansla ilgilenen insanlar bilgi verdiler. İşte biz Türkiye’de yaşıyoruz, TL’miz var, niçin siz bir manipülasyon yapıp da dolara bağlayıp bunu, Türkiye’deki fiyatları artırıyorsunuz. Bugün dolar yükselince benzine, mazota, her şeye zam geliyor. Doları kullanarak Türkiye’de oynamalar oluyor, onun üzerinden her şeye zam geliyor. Bu da vatandaşımızı zor durumda bırakıyor. Buna istinaden Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bütün ödemeleri, borçlanmaları altın olarak borçlanırsanız gram bazında borçlanmış olursunuz. O zaman ortadaki bu sorun da ortadan kalkmış olur. Çünkü her şeyi dolara endekslemiş olmayız. Bu çalışma kesinlikle fayda sağlar. Bunu yıllardan beri biz söylüyoruz” şeklinde konuştu.
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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
Fiyatların artmasıyla vatandaşların da farklı yönlere eğilim gösterdiğinin altını çizen İnanoğlu, şunları söyledi: “İstanbul Altın Rafinerisi bir çalışma yaptı. 1 gramdan ve yarım gram altından hediyelik altın yaptı. İnsanlar artık düğünlere bunu götürüyor. Yarım gram altın bugün 85 liradan işlem görüyor. Bunu da neticede insanlar kendi keselerine göre götürüyor."
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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
"Para takmaktansa adı altın olsun bunu takalım diyorlar. Fiyatı da 85 lira gibi fiyattan satılıyor. Daha sonra bu altını bize satmaya getirenler keşke bunu takmasalardı diyorlar. Tabii bu gram altın veya yarım gram altını alacaklar bir şeye çok dikkat etsinler. Bu altınların üzerinde üç tane harf bulunmaktadır."
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Dolar, Euro altını da uçurdu

Dolar, Euro altını da uçurdu
"İstanbul Altın Rafinesinin kısaltılmışı ‘İAR’ harfleri yazılmıştır. Bu yazıyı görmedikleri taktirde kesinlikle alışveriş yapmasınlar. Çünkü merdiven altı dediğimiz sahte altıncılar var. Bunu jelatinden basıp, kutuların içine koyup gram altın diye satmaktadırlar. Bu harfleri görmedikleri altınları almasınlar."
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Altın gram altın düğün
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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