Düğünlerin yeni gözdesi: Gram altın

4 / 7 Dolar, Euro altını da uçurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “altınla borçlanın” önerisini de olumlu bulduklarını vurgulayan İnanoğlu, “Tabii ki Türkiye’de finansla ilgilenen insanlar bilgi verdiler. İşte biz Türkiye’de yaşıyoruz, TL’miz var, niçin siz bir manipülasyon yapıp da dolara bağlayıp bunu, Türkiye’deki fiyatları artırıyorsunuz. Bugün dolar yükselince benzine, mazota, her şeye zam geliyor. Doları kullanarak Türkiye’de oynamalar oluyor, onun üzerinden her şeye zam geliyor. Bu da vatandaşımızı zor durumda bırakıyor. Buna istinaden Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bütün ödemeleri, borçlanmaları altın olarak borçlanırsanız gram bazında borçlanmış olursunuz. O zaman ortadaki bu sorun da ortadan kalkmış olur. Çünkü her şeyi dolara endekslemiş olmayız. Bu çalışma kesinlikle fayda sağlar. Bunu yıllardan beri biz söylüyoruz” şeklinde konuştu.