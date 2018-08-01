Emeklilikte bu tarihe dikkat!

500 bin kişiye müjdeli haber! Erken emeklilik yolu göründü.

Bunları yapanlar erken emekli olacaklar

1 / 9 65’E KADAR YÜKSELDİ 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. SSK’ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi.

2 / 9 1976 ile 1999 arasında işe girenler için ‘kademeli yaş’ getirilirken, 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. İşte bu uygulama milyonlarca kişiyi mağdur etti.

3 / 9 FİNLANDİYA MODELİ... Emekliliğine kısa süre kalanlar düzenlemeden sonra yıllarca beklemek zorunda kaldı. Konu gündeme çok geldi. Hatta Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) organize olup mağduriyetlerini bakanlara ve siyasi parti yetkililerine anlattı.

4 / 9 Ara ara çalışmaların yapıldığı söylendi. Düşük emekli maaşıyla hemen emeklilik de bunlardan biriydi. Gündeme Almanya ve Finlandiya modelleri de geldi. Ama sonuç çıkmadı.

5 / 9 HAKKINI AVRUPA'DA ARADI Ne yapıldıysa ‘emeklilikte yaşa takılanlara’ çare bulunamadı. Bu konuda bir düzenleme yapılmadı. Anayasa Mahkemesi’ne dahi başvuru sonuçsuz kaldı. Dava reddedildi. Ancak birçok hukukçu, uygulamanın hak ihlali olduğunu savunmaya devam ediyor. İç hukuk yolu tükendiği için yaşa takılan 150-200 kişi konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) dahi taşıdı. Sonuç bekleniyor...

6 / 9 BAHÇELİ'NİN TALİMATIYLA Tam umutların tükendiği bir dönemde AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yeni bir hamle yaptı. 23 Temmuz’da MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bizzat MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yaşa takılanların emekli olmalarını sağlamak için hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

7 / 9 3 AY İÇİNDE BAŞVURU 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifte; sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayıp yaş koşulunu sağlayamayanların yasanın çıkması halinde 3 ay içinde SGK’ya başvurarak emekli olabilecekleri yazıyor. Bazı AK Partili vekillerin de bu teklife sözlü destek verdiği ifade ediliyor.

8 / 9 'GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR' Kanun teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer alıyor: “1999 öncesi çalışma hayatına dahil olan bu sigortalı, hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış, fakat yapılan düzenlemelerle mağdur olmuştu.