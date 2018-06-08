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İndirimli emeklilik fırsatı! İşte şartlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Yüzbinlerce vatandaşa indirimli emeklilik müjdesi haberi! Yüz binlerce Bağ-Kur'lu vatandaş geçmiş prim borçlarını yürürlüğe giren af paketiyle indirimli şekilde ödeyebiliyor.

SGK’ya 10 yıllık 84 bin lira borcu olan bir esnaf, yaş şartını tamamladıysa 52 bin lira ödeyerek emekli olabiliyor.

Son tarih 31 Temmuz

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Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağ-Kur’lular, her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar da katlanarak artıyor.
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2015’te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan bir milyonun üzerinde Bağ-Kur’lu var.
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EN AZ 700 LİRAYDI

EN AZ 700 LİRAYDI
Dondurulan süreler, ele para geçince ya da emeklilik yaşı gelince tekrar canlandırılabiliyor. Buna ihya da deniyor. Bu yolla prim eksiği olanlar, yaş şartını da tamamlamışsa, hemen emekli olabiliyor.
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İhya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyordu. Yani 2003’te en düşük aylık primi 104 lira olsa bile bugünkü 700 liralık aylık prime göre borç çıkarıyordu.
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BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK

BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK
Bu hesapla 15 yıllık prim borcu olan bir Bağ-Kur’lu esnafa, sadece ana para borcu olarak 126 bin lira borç çıkıyordu. Faiziyle borç daha da artınca Bağ-Kur’lunun bu borcu kapatması imkânsız hale geliyordu.
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Şimdi af paketiyle bu uygulamadan vazgeçiliyor. Meclis’ten geçen, Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla Bağ-Kur’luya büyük bir kolaylık sağlandı.
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Yeni yasayla dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem görecek. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak.
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Ödemeler de enflasyon farkıyla birlikte yapılacak. Yani, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıkacak.Enflasyon oranları da borcun vadesine göre aylık yüzde 0.35 olarak hesaplanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlar, enflasyona göre hesaplanan gecikme faizi ve cezasının yüzde 90’ından kurtulacak.
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KREDİ FIRSATI DA VAR

KREDİ FIRSATI DA VAR
Son olarak 2011’de bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. O nedenle borçlu Bağ-Kur’lular bu fırsatı değerlendirmeli. Üstelik nakdi olmayanlar için ucuz kredi imkanı da sağlanacak.
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Mevcut durumda bu imkân var. Martta Ziraat Bankası ile SGK arasında bir protokol imzalanmıştı. Buna göre; hemen emekli olabilecek Bağ-Kur’lu yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vadeyle kredi çekebiliyor. Sürenin uzatılması için çalışma yürütülüyor.
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İKRAMİYE GÜNÜ

İKRAMİYE GÜNÜ
Bağ-Kur ve memur emeklileri ikramiyelerini dün cebine koydu. SSK emeklileri ise bugün alacak. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaşları 11-12-13 Haziran’da ödenecek.
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İlk taksidi ödeyen işverenler ise 'borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak.
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Bağ-Kur sigortalıları da Ziraat Bankası ile yapılan kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek.
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31 TEMMUZ SON GÜN

31 TEMMUZ SON GÜN
Yasaya göre 31 Mart 2018 öncesine ait borçlarını yapılandırmak isteyenler, 31 Temmuz’a kadar SGK ilk müdürlüklerine başvurarak aftan yararlanabilecek. Başvurular merkezlere yapılabildiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesi (www.sgk.gov.tr) adresinden de yapılabiliyor.
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Emekli prim borcu bagkur

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