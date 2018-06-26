ABD ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 70,

Diğer sert kabuklu meyveler (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) yüzde 10,

Buna göre, ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilecek bazı ABD menşeli ürünler ve uygulanacak oranlar şöyle:

Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

ABD'de menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak. Bakanlar Kurulunun, ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar yüzde 5,

Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü yüzde 5,

Kalsine edilmemiş petrol koku yüzde 4,

Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 30,

Poli (vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) yüzde 25,

Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 yüzde 5,

Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya yüzde 30,

Yakmaya mahsus ağaçlar; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları yüzde 5,

Sıvanmamış kağıt ve karton ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt; el yapısı kağıt ve karton yüzde 10,

Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları yüzde 10,