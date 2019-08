Aksaray'ın goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, üreticileri tıbbi aromatik bitkilere yönlendirerek çeşitliliği artırdıklarını belirterek, “İlimizde tıbbi aromatik bitki olarak gözüken goji berry 57 dekar bu bahçemizde üretilmekte olup ilimiz tıbbi aromatik bitkilere çok uygundur. Her türlü toprakta yetişebildiğinden ve su sıkıntısı olmadığından dolayı ilimizde şu anda tıbbi aromatik bitkilere geçiş var. Bizim amacımız da çiftçilerimize tıbbi aromatik bitkileri daha da öğretip artırarak ilimizde çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak. Bu çiftçimiz de 6 sene önce buna başladı. Biz kendisine her türlü teknik desteği verdik. İnşallah ilimizde tıbbi aromatik bitkileri artırarak alternatif gelir kaynakları oluştururuz” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Özellikle Hasan Dağı’nda goji berry yetiştirilmesi bizim için bir değerdir. Biz Aksaray Ziraat Odası olarak bu tarz üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Her zaman yanlarındayız. Üreticimiz burada goji berry üretiyor. Goji berry’nin ağacından, yaprağından çay yapılıyor. Ayrıca bal da yapılıyor. İnsan sağlığı üzerinde ciddi şekilde etkili oluyor. Çiftçimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.