FİNANS

Aksaray'ın goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 25.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü goji berry, Aksaray’dan tüm dünyaya ihraç ediliyor. Ana vatanı Tibet olan ve Türkiye’de "kurt üzümü" olarak bilinen goji berry'nin çiçeğinden dallarına kadar her şeyi çeşitli gıda maddesi olarak tüketiliyor.

Aksaray'ın goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor

2017 yılında Türkiye’de yapılan ‘Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması'nda Oscar ödülüne layık görülen goji berry ayrıca tıbbi aromatik bitki olarak değerlendiriliyor. Yapraklarından çay ile turşu, dallarından tavuk yemi, çiçeklerinden bal, meyvesi hem kuru hem de yaş olarak tüketilen goji berry, ayrıca marmelatından meşrubatına kadar birçok alanda değerlendiriliyor. Aksaray’da 57 dekar arazide goji berry yetiştiren, yıllık kuru olarak 5 ton, yaş olarak da 18 ton ürün alan Mehmet Çekil (51), bu yıl rekoltesini yüzde 50 daha artırmayı hedefliyor.

Goji berry’nin sıkıntısız bir üretimi olduğunu ifade eden Çekil, artan yoğun taleplere ise yetişemediğini belirterek, “Goji berry yetiştiriyoruz. 6 yıl oldu bu bahçeyi kuralı. Goji berry’nin ana vatanı Çin, ama bizim topraklarımız için de çok uygun bir bitki. 800 rakımın üzerinde her yerde yetişebiliyor. Su isteği az olan bir bitki. Özellikle 4.-5. yaşından sonra hemen hemen su hiç istemiyor diyebiliriz. Bakımı oldukça az. Haziran ayında çiçek açmaya başlıyor Kasım ayına kadar sürekli çiçek açıyor ve meyve veriyor. Goji berry tek yönlü bir bitki değil. Arıcılık için de çok büyük faydaları var. Sürekli çiçek açtığı için balı çok kaliteli. Yaprağından çay yapılabiliyor. Yaprağı da satılıyor. Goji berry’nin şu anda Türkiye’de en çok kurusu tüketiliyor. Dünyada yaşı da çok rağbet görüyor. Başka ülkelerde meyve suyu yapılıyor, marmelatı yapılıyor, turşusu yapılıyor. Biz reçelini ve turşusunu yaptık. Bayağı da ilgi gördü” dedi.

“GOJI BERRY TALEPLERİNİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Goji berry üreticisi Mehmet Çekil, ürettiği ürünleri dünyaya ihraç ettiğini belirterek, “Şu anda ürettiğimiz goji berry’nin büyük bir kısmı yurt dışına gidiyor. Belçika, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelere goji berry gönderiyoruz. Kilosu 80 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Satışında bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı yeterli bahçeler olmadığı için talepleri karşılayamıyoruz. Goji berry çok şeye faydası olan bir bitki. Tıbbi aromatik bitki. Başta kanser, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, prostata iyi geliyor, idrar yollarına iyi geliyor. Vücutta ödem varsa ödeme iyi geliyor, kan basıncını ayarlıyor, insülin kullanmayan şeker hastalarına faydası var. Hücre yenileme özelliği var. Bu bitki Çin’de gençlik iksiri olarak tanınıyor. Çok faydalı bir bitki” ifadelerini kulandı.

"2017'DE OSCAR KALİTE ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ"

6 yıldır goji berry üretimi yapan ve 2017 yılında Aksaray’ı temsilen girdiği ‘Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması'nda Oscar ödülüne layık görülen Çekil, “2017 yılında ‘Türkiye Tarım Oscarları Ödülü Yarışması’na Aksaray’ı temsilen goji berry ile katıldık. Orada bizim ürünümüz Tarım Oscarı ödülüne layık görüldü. Goji berry’i Hasan Dağı eteklerinde yetiştiriyorum ve tüm dünyaya satıyorum. Bizim toplamda 57 dekar goji berry bahçemiz var. Geçen yıl kuru olarak 5 tona yakın ürün aldık. Yaş olarak da 17-18 ton ürün aldık. Bu yıl yüzde 50 daha artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, üreticileri tıbbi aromatik bitkilere yönlendirerek çeşitliliği artırdıklarını belirterek, “İlimizde tıbbi aromatik bitki olarak gözüken goji berry 57 dekar bu bahçemizde üretilmekte olup ilimiz tıbbi aromatik bitkilere çok uygundur. Her türlü toprakta yetişebildiğinden ve su sıkıntısı olmadığından dolayı ilimizde şu anda tıbbi aromatik bitkilere geçiş var. Bizim amacımız da çiftçilerimize tıbbi aromatik bitkileri daha da öğretip artırarak ilimizde çiftçilerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak. Bu çiftçimiz de 6 sene önce buna başladı. Biz kendisine her türlü teknik desteği verdik. İnşallah ilimizde tıbbi aromatik bitkileri artırarak alternatif gelir kaynakları oluştururuz” diye konuştu.
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise, “Özellikle Hasan Dağı’nda goji berry yetiştirilmesi bizim için bir değerdir. Biz Aksaray Ziraat Odası olarak bu tarz üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Her zaman yanlarındayız. Üreticimiz burada goji berry üretiyor. Goji berry’nin ağacından, yaprağından çay yapılıyor. Ayrıca bal da yapılıyor. İnsan sağlığı üzerinde ciddi şekilde etkili oluyor. Çiftçimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ise, “İl Tarım müdürlüğümüz, İŞKUR ve ziraat odamız iş birlikteliğiyle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ve tarımsal alanda yaşayan kadınların ve gençlerin istihdamına yönelik çeşitli projelerimiz var. Burada da temennimiz katma değeri yüksek bu ürünün daha yaygın hale gelmesi, hem meslek edindirme kurslarımız kapsamında, hem arıcılık başta olmak üzere ki bu ürünün arıcılığa da çok ciddi desteği katkısı var. Hem bir taraftan meslek edindirme kurslarımız, hem de istihdam boyutu ile burada tekrar bir değerlendirmemiz söz konusu olacaktır” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'Kahreden görüntüler! 'Soykırım yapılıyor'
Teknopark İstanbul genişliyorTeknopark İstanbul genişliyor
Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yokEmre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksaray goji berry kurt üzümü

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Bakan duyurmuştu! Hepsi yıkılacak

Bakan duyurmuştu! Hepsi yıkılacak

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Tüm zamanların rekoru kırıldı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Borcu olanlar dikkat! Kritik gelişme

Borcu olanlar dikkat! Kritik gelişme

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teknopark İstanbul genişliyor

Teknopark İstanbul genişliyor

Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılacak

Bakan duyurmuştu! Hepsi yıkılacak

Arabuluculuk sınavı için ilk 5 günde 7 bin başvuru

Rekor başvuru! İlk 5 günde 7 bin kişi

Milyonlarca memurun beklediği zam teklifinde gece yarısı önemli görüşme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

PTT'den 217 noktada akıllı cihazla kargo teslimi

Sayıları 217'ye ulaştı! 7/24 teslimat...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.