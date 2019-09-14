Karadeniz için korkutan açıklama: Alarm veriyor! balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan “Sezon başlamadan önce dediğimiz gibi bu sene özellikle palamut balığının çok az miktarda olacağını ifade etmiştik çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bunu gösteriyor. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası şu anda yaklaşık 20 yıldır ilk defa böyle bir verimsiz sezona başlanıldığını gördük. Şu anda Geleneksel Kıyı Balıkçılarımız avlanmaya çıkmıyorlar onların yerine avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri denizde onlarda sadece Karadeniz’de barbun, mezgit, istavrit avlıyor” dedi.

“Sezon başlayalı 14 gün oldu şu anda birçok gırgır teknesi de balık yok diyerek işçilerine izin verdi” diyen Arslan, “Buda şu demektir ilerisi için beklentimiz yok şu an sadece hamsi üzerine yoğunlaştı ve şu anda teknelerimiz hamsiyi Karadeniz’de bulmak için çaba gösteriyor buldukları anda avlamaya başlayacaklar. Şu anda tezgahlara gelen hamsinin büyük çoğunluğu Marmara hamsisi” şeklinde konuştu.

Sezonun erkenden bitebileceğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti: