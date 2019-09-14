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Karadeniz için korkutan açıklama: Alarm veriyor! balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

GUNDEM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:56 | Son Güncelleme

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yaptığı açıklama ile son 20 yılın en verimsiz sezon başlangıcını yaşadıklarını belirterek "Çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir” dedi.

Karadeniz için korkutan açıklama: Alarm veriyor! balık av sezonu Kasım’da kapanabilir

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arslan “Sezon başlamadan önce dediğimiz gibi bu sene özellikle palamut balığının çok az miktarda olacağını ifade etmiştik çünkü yaşadıklarımız, gördüklerimiz bunu gösteriyor. Biz bu kadarını beklemiyorduk açıkçası şu anda yaklaşık 20 yıldır ilk defa böyle bir verimsiz sezona başlanıldığını gördük. Şu anda Geleneksel Kıyı Balıkçılarımız avlanmaya çıkmıyorlar onların yerine avcılık yapan gırgır ve trol tekneleri denizde onlarda sadece Karadeniz’de barbun, mezgit, istavrit avlıyor” dedi.

“Sezon başlayalı 14 gün oldu şu anda birçok gırgır teknesi de balık yok diyerek işçilerine izin verdi” diyen Arslan, “Buda şu demektir ilerisi için beklentimiz yok şu an sadece hamsi üzerine yoğunlaştı ve şu anda teknelerimiz hamsiyi Karadeniz’de bulmak için çaba gösteriyor buldukları anda avlamaya başlayacaklar. Şu anda tezgahlara gelen hamsinin büyük çoğunluğu Marmara hamsisi” şeklinde konuştu.

Sezonun erkenden bitebileceğini ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

“Bu sene hamsininde avcılığı eğer erken başlarsa erken biteceği anlamına gelir çok karamsar konuşmak istemiyorum ama Kasım-Aralık ayında bu sene için balıkçılık bitebilir. Bu korkunç gerçek ise bir takım sorunlar çıkartacak çünkü büyük tekneler denize çıkmadan evvel birçok masraflar ediyorlar buda yaklaşık 500 bin lira gibi bir borçlanmayla oluyor buda balıkçılık camiası için daha da büyük sorunları ortaya çıkartıyor.”

Tezgahlardaki balık fiyatlarına ilişkinde konuşan Hamdi Arslan, “Sezon başı fiyatların en ucuz olması dönem ama maalesef tezgahlarda en ucuz deniz ürünü balık 20 liraya satılıyor buda şu demektir bu fiyatlar yarı yarıya daha katlanabilir. Balık severler bu sene çiftlik balıklarını daha fazla alacağı görünüyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
karadeniz kasım Giresun Balık av

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