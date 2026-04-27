FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın fiyatları son dakika! Orta Doğu'daki gelişmeler altın fiyatlarında etkili olurken merkez bankalarının beklenen faiz kararları da piyasaların odağında. Peki, altın ve piyasalarda beklentiler neler? Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı yorumlar geldi.

Hande Dağ
MyMani

Altın fiyatları son durum... Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde zaman zaman baskı, zaman zaman da yükseliş yönlü hareket yaratmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki müzakere süreci ve gelen haber akışları altın fiyatlarındaki dengeleri etkilerken bir yandan piyasalarda gözler Fed'in Çarşamba açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Hem jeopolitik gerilimler hem de merkez bankaları tarafında yaşanacak gelişmelerin altının yönü üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor. Son olarak Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4730 dolar, en düşük 4672 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 12.43 itibarıyla 4.703 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6848 TL, en düşük 6762 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 12.29 itibarıyla 6.808 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda piyasalarda malum yine belirsizlik devam ediyor, manipülasyon devam ediyor. İsrail yine ateşkese uymuyor. Amerika'da belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda piyasalarda bir istikrar yok. Piyasalarda istikrar olmayınca sevgili yatırımcılar da mecburen o belirlediğimiz strateji vardı; uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli piyasada oynamayın, bu uyarımız yine bu hafta da devam ediyor.

Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir hafta. Amerika Merkez Bankası Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü işçi bayramı dolayısıyla piyasalar da kapalı olacak. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı.

Döviz kurları stabil, ons altın, gümüş haftaya yine yatay bir seyirde başladı. Yine petrol tarafında 107 dolar seviyesinin üzerinde %1'lik bir değer artışı var. Burada haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra ve bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalardaki dalgalanma biraz daha artabilir.

Altın ve gümüş tarafında bu hafta düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Ons altın tarafında 4.680 dolar destek seviyesi, gümüşte de 74 dolar destek seviyesi. Buradan tekrar hızlı bir toparlanma bu haftanın özelinde olabilir diye tahmin ediyorum. Yine gözümüz kulağımız Ortadoğu'da. Yine Amerika'dan gelecek veya İran'dan gelecek haber akışlarında. Buradaki haber akışlarını bilerek ve isteyerek manipüle ettikleri için piyasalarda bir istikrarın, bir yön kırılmasının olmadığını, merkez bankalarının faiz kararlarının bu hafta küresel piyasalar için önemli olduğunu söyleyebilirim"

27 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 12.43 itibarıyla 4.703 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.29 itibarıyla 6.808 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.30 itibarıyla 11.126 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.30 itibarıyla 22.265 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.38 itibarıyla 45.584, TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 12.19 itibarıyla 45.700 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 12.38 itibarıyla 111.579 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.814,16
6.814,97
% 0
13:33
Ons Altın / TL
211.965,46
212.056,16
% 0.03
13:48
Ons Altın / USD
4.708,13
4.708,72
% -0.02
13:48
Çeyrek Altın
10.902,65
11.142,47
% 0
13:33
Yarım Altın
21.737,16
22.284,95
% 0
13:33
Ziynet Altın
43.611,44
44.434,72
% 0
13:33
Cumhuriyet Altını
44.912,00
45.590,00
% -0.31
13:03
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.