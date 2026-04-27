Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın fiyatları son durum... Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde zaman zaman baskı, zaman zaman da yükseliş yönlü hareket yaratmaya devam ediyor. ABD ve İran arasındaki müzakere süreci ve gelen haber akışları altın fiyatlarındaki dengeleri etkilerken bir yandan piyasalarda gözler Fed'in Çarşamba açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Hem jeopolitik gerilimler hem de merkez bankaları tarafında yaşanacak gelişmelerin altının yönü üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak ediliyor. Son olarak Finans Analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Ons altın gün içinde en yüksek 4730 dolar, en düşük 4672 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 12.43 itibarıyla 4.703 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram altın gün içinde en yüksek 6848 TL, en düşük 6762 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 12.29 itibarıyla 6.808 TL seviyesinde seyrediyor.

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, piyasalarda son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda piyasalarda malum yine belirsizlik devam ediyor, manipülasyon devam ediyor. İsrail yine ateşkese uymuyor. Amerika'da belirsizlik devam ediyor. Bu ortamda piyasalarda bir istikrar yok. Piyasalarda istikrar olmayınca sevgili yatırımcılar da mecburen o belirlediğimiz strateji vardı; uzun vadeli yatırımcı olun, kısa vadeli piyasada oynamayın, bu uyarımız yine bu hafta da devam ediyor.

Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir hafta. Amerika Merkez Bankası Fed çarşamba akşamı faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Cuma günü işçi bayramı dolayısıyla piyasalar da kapalı olacak. Ona göre herkes işlerini ayarlamalı.

Döviz kurları stabil, ons altın, gümüş haftaya yine yatay bir seyirde başladı. Yine petrol tarafında 107 dolar seviyesinin üzerinde %1'lik bir değer artışı var. Burada haftayı ikiye ayırıyoruz. Çarşambadan önce, Çarşambadan sonra. Özellikle Fed'in faiz kararından sonra ve bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra piyasalardaki dalgalanma biraz daha artabilir.

Altın ve gümüş tarafında bu hafta düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Ons altın tarafında 4.680 dolar destek seviyesi, gümüşte de 74 dolar destek seviyesi. Buradan tekrar hızlı bir toparlanma bu haftanın özelinde olabilir diye tahmin ediyorum. Yine gözümüz kulağımız Ortadoğu'da. Yine Amerika'dan gelecek veya İran'dan gelecek haber akışlarında. Buradaki haber akışlarını bilerek ve isteyerek manipüle ettikleri için piyasalarda bir istikrarın, bir yön kırılmasının olmadığını, merkez bankalarının faiz kararlarının bu hafta küresel piyasalar için önemli olduğunu söyleyebilirim"

27 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 12.43 itibarıyla 4.703 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 12.29 itibarıyla 6.808 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 12.30 itibarıyla 11.126 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 12.30 itibarıyla 22.265 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 12.38 itibarıyla 45.584, TL seviyesinde.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını fiyatı saat 12.19 itibarıyla 45.700 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 12.38 itibarıyla 111.579 TL seviyesinde.