Petrol fiyatları için kritik karar! Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten ayrılıyor

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyeliğinden 1 Mayıs itibarıyla ayrılacağını duyurdu.

PETROL PİYASASINDA DALGALANMA OLABİLİR

Bu adımın küresel petrol piyasalarında dalgalanmaya yol açabileceği ve OPEC’in piyasa üzerindeki etkisinin zayıflayabileceği belirtiliyor.

OPEC'İN ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİYDİ

OPEC, üye ülkelerin petrol üretim politikalarını koordine ederek küresel arz ve fiyat dengesi üzerinde etkili olmayı amaçlıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise grubun önde gelen üretici ülkeleri arasında yer alıyor.

Kararın ardından diğer OPEC üyelerinden ve enerji piyasası aktörlerinden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

