Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta promosyon uygulamasına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Yılmaz, "Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.

O REKLAMLARA İZİN YOK

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, Başkan Yılmaz tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini söyledi ve, “Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" şeklinde konuştu.

Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan önemli düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini kaydetti.

Tüketicinin maliyeti net bir şekilde görmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini de söyledi.

“AĞIRDAN ALAN YARIŞ DIŞI”

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını açıkladı. Bu kapasitenin 2 bin 100 megavatlık kısmında yatırımların başladığını, 208 megavatın ise devreye alındığını kaydetti. Yılmaz, "Bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır" şeklinde konuştu.



ZAMMIN NEDENİ: DAĞITIM MALİYETLERİ

Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğal gaz düzenlemesine ilişkin konuşan Yılmaz, artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Yılmaz, devletin sübvansiyonlarının sürdüğünü vurgulayarak vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti. Türkiye'nin arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını söyledi.



"Promosyon ve Sadakat Programı" düzenlemesi ile tüketiciler, biriktirdikleri puanları şu şekillerde değerlendirebilecek:

Ücretsiz veya indirimli yakıt: Puanlar doğrudan litre bazında indirim veya bedava akaryakıt olarak kullanılabilecek.

Market harcamaları: İstasyon marketlerinde puanla alışveriş imkânı sunulacak.

Dijital Cüzdan entegrasyonu: Mobil ödeme sistemleri üzerinden anlık indirimler ve nakit iade kampanyaları düzenlenebilecek.