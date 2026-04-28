Kapat
Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıtta promosyon dönemi yeniden başlarken EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’dan açıklama geldi. Buna göre promosyon uygulamalarında düzenleme yapıldı.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıtta promosyon uygulamasına yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Yılmaz, "Önce bindir sonra indir", "...den başlayan" veya "...e varan" gibi ibarelerle reklamlarında genel bir indirim algısı yaratan istasyonlara izin verilmeyeceğini belirtti.

O REKLAMLARA İZİN YOK

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, Başkan Yılmaz tüketiciyi yanıltan kampanyalara izin verilmeyeceğini söyledi ve, “Promosyonlar rekabetin tamamlayıcı unsurudur, fiyatın önüne geçemez" şeklinde konuştu.

Yılmaz, akaryakıt sektöründe promosyon uygulamalarına yönelik yapılan önemli düzenlemeyle fiyat şeffaflığının korunacağını söyledi. Dolaylı indirimler ve karmaşık kampanyalarla fiyat mekanizmasının bulanıklaştırılmasının piyasa işleyişine zarar verdiğini kaydetti.

Tüketicinin maliyeti net bir şekilde görmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, 12 bin 600'ü aşkın istasyonda Avrupa standartlarında yakıt sunulduğunu, kaliteyi korumak için denetimlerin süreceğini de söyledi.

“AĞIRDAN ALAN YARIŞ DIŞI”

Yenilenebilir enerjide sürekliliğin sağlanması için depolamanın kritik olduğunu dile getiren Yılmaz, 33 bin megavat kapasite tahsisi yapıldığını açıkladı. Bu kapasitenin 2 bin 100 megavatlık kısmında yatırımların başladığını, 208 megavatın ise devreye alındığını kaydetti. Yılmaz, "Bu yatırımlar tamamlandığında 10 yılda 52 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek. Bizimle koşanın elinden tutarız, ağırdan alan yarış dışı kalır" şeklinde konuştu.
ZAMMIN NEDENİ: DAĞITIM MALİYETLERİ

Nisan ayında yapılan yüzde 25'lik elektrik ve doğal gaz düzenlemesine ilişkin konuşan Yılmaz, artışın büyük ölçüde dağıtım maliyetlerinden kaynaklandığını söyledi. Yılmaz, devletin sübvansiyonlarının sürdüğünü vurgulayarak vatandaşın korunmaya devam edileceğini ifade etti. Türkiye'nin arz güvenliğinde sorun yaşanmayacağını belirten Yılmaz, 90 günlük petrol stokunun bulunduğunu ve tedarikin 15 farklı ülkeden sağlandığını söyledi.
"Promosyon ve Sadakat Programı" düzenlemesi ile tüketiciler, biriktirdikleri puanları şu şekillerde değerlendirebilecek:

Ücretsiz veya indirimli yakıt: Puanlar doğrudan litre bazında indirim veya bedava akaryakıt olarak kullanılabilecek.

Market harcamaları: İstasyon marketlerinde puanla alışveriş imkânı sunulacak.

Dijital Cüzdan entegrasyonu: Mobil ödeme sistemleri üzerinden anlık indirimler ve nakit iade kampanyaları düzenlenebilecek.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
84.92
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

