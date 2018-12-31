FİNANS

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni yıl için düzenleme detayları belli oldu!

GUNDEM HABERLERİ  | 31.12.2018 03:26 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişinin merak ettiği 2019 yılı için yeniden değerlendirme oranları, trafik cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili detaylar belli oldu.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni yıl için düzenleme detayları belli oldu!

İHA'nın haberine göre yeniden değerleme oranı, 2019 yılı için yüzde 23.73 olarak açıklandı.

Trafik cezaları, özel yasayla arttırılmadı.

Motorlu taşıtlar vergisinde de bu kararla indirim yetkisi kullanıldı ve oran yüzde 15.9 olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
motorlu taşıtlar vergisi

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