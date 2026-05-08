Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026)

Akaryakıta döviz kurundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki değişim ile beraber zam veya indirim geliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı indirim geldi.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Buna göre, benzinin litre fiyatında 2,74 TL’lik indirime gidilirken, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu düşüş pompaya 69 kuruş olarak yansıdı.

Alınan son bilgilere göre ise akaryakıta yeni bir indirim daha gelecek. Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıta yeni bir indirim daha gelecek.



MOTORİNE İNDİRİM GELECEK!

Aydilek, motorine 7,17 TL zam geleceğini belirtti ve şu cümleleri kullandı:

“Eşel mobil sistemi işletilirse indirimin %75'i ÖTV'ye kesilecek. Kalan %25'i pompa fiyatına yansıtılacak. Bu durumda indirim 1,79 TL ile sınırlı kalacak. Eşel mobil devreye girmezse 7,17 TL indirim yapılacak”

Aydilek ayrıca bugün saat 16.00’ın beklenilmesi gerektiğini de ifade etti.

TABELA NASIL DEĞİŞECEK?

Motorine 7,17 TL indirimin yansıması durumunda ise motorin fiyatı İstanbul’da 64,6’ya, Ankara’da 65,72’e, İzmir’de ise 65,99’a düşecek.



GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI (8 MAYIS 2026)

Peki, bugün gelen indirimin ardından akaryakıt tabelalarında son durum ne oldu? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler…



İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 63.79 TL

Motorin: 71.77 TL

LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 63.65 TL

Motorin: 71.63 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA:

Benzin: 64.76 TL

Motorin: 72.89 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR:

Benzin: 65.04 TL

Motorin: 73.16 TL

LPG: 33.69 TL