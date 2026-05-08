FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026)

Benzin, motorin ve otogaz… Akaryakıt fiyatları 28 Şubat’tan bu yana sık sık değişiyor. Araç sahipleri ise akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor…

Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026)
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Akaryakıta döviz kurundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki değişim ile beraber zam veya indirim geliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı indirim geldi.

Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026) 1

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Buna göre, benzinin litre fiyatında 2,74 TL’lik indirime gidilirken, eşel mobil uygulaması nedeniyle bu düşüş pompaya 69 kuruş olarak yansıdı.

Alınan son bilgilere göre ise akaryakıta yeni bir indirim daha gelecek. Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada akaryakıta yeni bir indirim daha gelecek.
Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026) 2

MOTORİNE İNDİRİM GELECEK!

Aydilek, motorine 7,17 TL zam geleceğini belirtti ve şu cümleleri kullandı:

“Eşel mobil sistemi işletilirse indirimin %75'i ÖTV'ye kesilecek. Kalan %25'i pompa fiyatına yansıtılacak. Bu durumda indirim 1,79 TL ile sınırlı kalacak. Eşel mobil devreye girmezse 7,17 TL indirim yapılacak”

Aydilek ayrıca bugün saat 16.00’ın beklenilmesi gerektiğini de ifade etti.

Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026) 3

TABELA NASIL DEĞİŞECEK?

Motorine 7,17 TL indirimin yansıması durumunda ise motorin fiyatı İstanbul’da 64,6’ya, Ankara’da 65,72’e, İzmir’de ise 65,99’a düşecek.
Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026) 4

GÜNCEL AKARYAKIT TABELASI (8 MAYIS 2026)

Peki, bugün gelen indirimin ardından akaryakıt tabelalarında son durum ne oldu? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler…
Akaryakıta dev indirim! 70 TL’nin altına düşecek (8 Mayıs 2026) 5

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:
Benzin: 63.79 TL
Motorin: 71.77 TL
LPG: 33.89 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:
Benzin: 63.65 TL
Motorin: 71.63 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA:
Benzin: 64.76 TL
Motorin: 72.89 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR:
Benzin: 65.04 TL
Motorin: 73.16 TL
LPG: 33.69 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladıSPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladıYürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.65
Gazyağı
74.49
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.