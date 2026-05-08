Mayıs 2026 Honda fiyat listesi açıklandı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Honda, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyat listesini yayımladı. Listede 2025 ve 2026 model yılı araçlar ayrı sekmeler altında sunulurken, hibrit motorlu modeller markanın ürün gamının tamamını oluşturuyor.
Bu içerikte Honda’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini inceliyoruz.
Model İsmi
Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
Kampanyalı Fiyatı
Jazz e:HEV
2.380.000 TL
HR-V e:HEV
2.544.000 TL
2.389.000 TL
Prelude e:HEV
5.400.000 TL
CR-V e:HEV
6.160.000 TL
Jazz e:HEV fiyatları - Mayıs 2026
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Otomatik
Crosstar - 2025 Model
2.380.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik
Crosstar - 2026 Model
2.525.000 TL
Jazz e:HEV, Honda’nın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hibrit modeli olarak öne çıkıyor. Crosstar donanımıyla listelenen model, pratik gövde yapısı ve hibrit otomatik motor seçeneğiyle günlük kullanımda sade ve verimli bir alternatif arayanlara hitap ediyor.
HR-V e:HEV fiyatları - Mayıs 2026
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
1.5L Hibrit Otomatik
Elegance - 2025 Model
2.544.000 TL
2.389.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik
Advance - 2025 Model
2.675.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik
Style+ - 2025 Model
2.955.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik
Elegance - 2026 Model
2.595.000 TL
2.389.000 TL
1.5L Hibrit Otomatik
Advance - 2026 Model
2.730.000 TL
HR-V e:HEV, kompakt SUV formunu hibrit motorla birleştiren Honda modellerinden biri. Elegance, Advance ve Style+ donanımlarıyla listelenen araç, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun yapısıyla SUV isteyen kullanıcılara yönelik dengeli bir seçenek sunuyor.
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
2.0L Hibrit Otomatik
Advance - 2025 Model
5.400.000 TL
2.0L Hibrit Otomatik
Advance - 2026 Model
5.500.000 TL
Prelude e:HEV, Honda’nın Mayıs 2026 listesinde “Yeni” etiketiyle dikkat çeken modeli oldu. 2.0L hibrit otomatik motor ve Advance donanım seviyesiyle listelenen model, markanın daha özel konumlanan hibrit seçenekleri arasında yer alıyor.
CR-V e:HEV fiyatları - Mayıs 2026
Motor-Yakıt
Donanım-Şanzıman
Tavsiye Edilen Satış Fiyatı
Kampanyalı Fiyat
CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamındaki daha büyük ve aile odaklı modeli olarak konumlanıyor. Mayıs 2026 listesinde 2025 model yılı Advance donanımıyla görünen araç, hibrit otomatik motoruyla konfor ve kullanım kolaylığını bir arada sunmayı hedefliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum