Mayıs 2026 Honda fiyat listesi açıklandı

Honda, Mayıs 2026 dönemine ait güncel otomobil fiyat listesini yayımladı. Listede 2025 ve 2026 model yılı araçlar ayrı sekmeler altında sunulurken, hibrit motorlu modeller markanın ürün gamının tamamını oluşturuyor.

Bu içerikte Honda’nın Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve kampanyalı fiyat bilgilerini inceliyoruz.

Model İsmi

Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)

Kampanyalı Fiyatı

Jazz e:HEV

2.380.000 TL

HR-V e:HEV

2.544.000 TL

2.389.000 TL

Prelude e:HEV

5.400.000 TL

CR-V e:HEV

6.160.000 TL

Jazz e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt

Donanım-Şanzıman

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı

Kampanyalı Fiyat

1.5L Hibrit Otomatik

Crosstar - 2025 Model

2.380.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik

Crosstar - 2026 Model

2.525.000 TL

Jazz e:HEV, Honda’nın şehir içi kullanıma odaklanan kompakt hibrit modeli olarak öne çıkıyor. Crosstar donanımıyla listelenen model, pratik gövde yapısı ve hibrit otomatik motor seçeneğiyle günlük kullanımda sade ve verimli bir alternatif arayanlara hitap ediyor.

Jazz e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

HR-V e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt

Donanım-Şanzıman

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı

Kampanyalı Fiyat

1.5L Hibrit Otomatik

Elegance - 2025 Model

2.544.000 TL

2.389.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik

Advance - 2025 Model

2.675.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik

Style+ - 2025 Model

2.955.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik

Elegance - 2026 Model

2.595.000 TL

2.389.000 TL

1.5L Hibrit Otomatik

Advance - 2026 Model

2.730.000 TL

HR-V e:HEV, kompakt SUV formunu hibrit motorla birleştiren Honda modellerinden biri. Elegance, Advance ve Style+ donanımlarıyla listelenen araç, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir kullanımına uygun yapısıyla SUV isteyen kullanıcılara yönelik dengeli bir seçenek sunuyor.

HR-V e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt

Donanım-Şanzıman

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı

Kampanyalı Fiyat

2.0L Hibrit Otomatik

Advance - 2025 Model

5.400.000 TL

2.0L Hibrit Otomatik

Advance - 2026 Model

5.500.000 TL

Prelude e:HEV, Honda’nın Mayıs 2026 listesinde “Yeni” etiketiyle dikkat çeken modeli oldu. 2.0L hibrit otomatik motor ve Advance donanım seviyesiyle listelenen model, markanın daha özel konumlanan hibrit seçenekleri arasında yer alıyor.

Prelude e:HEV opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

CR-V e:HEV fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt

Donanım-Şanzıman

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı

Kampanyalı Fiyat

2.0L Hibrit Otomatik

Advance - 2025 Model

6.160.000 TL

CR-V e:HEV, Honda’nın SUV ürün gamındaki daha büyük ve aile odaklı modeli olarak konumlanıyor. Mayıs 2026 listesinde 2025 model yılı Advance donanımıyla görünen araç, hibrit otomatik motoruyla konfor ve kullanım kolaylığını bir arada sunmayı hedefliyor.